BZL Ost LIVE: Kastler Doppelschlag - Töging und Mossinning jubeln 16. Spieltag

Das absolute Top-Spiel der Bezirksliga Ost steigt am Samstagnachmittag in Kastl. Der Spitzenreiter empfängt den Dritten aus Freilassing. Im Tabellenkeller erwartet Rosenheim den SV Ostermünchen. Die Live-Ticker-Übersicht vom Samstag.

Derbysieg für den FC Moosinning - und was für einer! Mit 6:1 fegte die Elf des Spielertrainer -Duo Christoph und Georg Ball den FC Finsing im Heimspiel vom Feld. Die bittere Pleite für die Gäste zeichnete sich bereits im ersten Durchgang ab.

Alex Auerweck brachte die Heimelf vor 350 Zuschauern nach fünf Minuten in Führung. Stefan Haas (22.) und Maximilian Lechner (26.) legten bis zur Pause die Treffer zwei und drei nach. Nach dem Seitenwechsel erhöhte zunächst Alex Auerweck auf 4:0 (53.). Thomas Auerweck markierte in der 66. Minute gar das 5:0, ehe Markus Rickhoff im Gegenzug der Ehrentreffer für Finsing gelang. Yannick Sassmann setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt zum fulminanten 6:1-Sieg.

FC Moosinning – FC Finsing 6:1

FC Moosinning: Aaron Siegl, Johannes Volkmar, Luis Haumann (53. Georg Ball), Matthias Eschbaumer, Christian Reiser, Florian Jakob, Bastian Lanzinger, Stefan Haas (73. Lukas Treffler), Thomas Auerweck (83. Yannick Sassmann), Maximilian Lechner (89. Christoph Ball), Alexander Auerweck (71. Fabian Ulitzka) - Trainer: Christoph Ball - Trainer: Georg Ball

FC Finsing: Philipp Strunk, Marko Batljan, Markus Rickhoff, Thomas Götzberger, Florian Hölzl, Valentin Bachmeier, Dominik Bluhme, Luca Walther (73. Maximilian Eberhart), Fabian Kövener, Andre Huber, Tom Simml (46. Leon Engelhard) - Trainer: Bernd Häfele

Schiedsrichter: Vincenzo Tropeano (München) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Alexander Auerweck (5.), 2:0 Stefan Haas (22.), 3:0 Maximilian Lechner (26.), 4:0 Alexander Auerweck (53.), 5:0 Thomas Auerweck (66.), 5:1 Markus Rickhoff (67.), 6:1 Yannick Sassmann (87.)