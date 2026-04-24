 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ticker

BZL Ost LIVE: Kann der SV Saaldorf beim VfB Forstinning überraschen?

27. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 18:29 Uhr · 0 Leser
Auf den VfB Forstinning wartet die nächste "Pflichtaufgabe".
Auf den VfB Forstinning wartet die nächste "Pflichtaufgabe". – Foto: Marc Marasescu

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SB Rosenheim

Der VfB Forstinning ist in der Bezirksliga Ost noch immer unbesiegt. Den nächsten Anlauf, um diese Serie zu stoppen, nimmt der SV Saaldorf am Freitagabend. Damit beginnt der 27. Spieltag der Bezirksliga Ost.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
19:30live

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
14:00

Morgen, 13:30 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
13:30

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
16:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
14:00