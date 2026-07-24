 2026-07-23T06:38:08.609Z

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BZL Ost LIVE: Käser gleicht für Walpertskirchen gegen Olching aus

1. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Empfängt den TSV Ampfing: Der SV Walpertskirchen.
Empfängt den TSV Ampfing: Der SV Walpertskirchen. – Foto: Marc Marasescu

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TuS Prien
SV Walpertskirchen

Die Bezirksliga Ost steht in den Startlöchern! Der SV Walpertskirchen und der TSV Ampfing eröffnen die neue Spielzeit mit ihrem Duell. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
1
1

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
FC Töging
FC TögingFC Töging
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
SV Reichertsheim
SV ReichertsheimReichertshei
14:00

Morgen, 18:00 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
TuS Prien am Chiemsee
TuS Prien am Chiemsee TuS Prien
18:00

Spiele am Sonntag

So., 26.07.2026, 16:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
16:30

So., 26.07.2026, 17:00 Uhr
TuS Raubling
TuS RaublingRaubling
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
17:00