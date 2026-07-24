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BZL Ost LIVE: Käser gleicht für Walpertskirchen gegen Olching aus
1. Spieltag der Bezirksliga Süd
von Paul Ruser · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Empfängt den TSV Ampfing: Der SV Walpertskirchen. – Foto: Marc Marasescu