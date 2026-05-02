BZL Ost LIVE: Holzkirchens letzte Chance - Siegsdorf in Not

FC Aschheim: Arben Kuqi, Falk Schubert (76. Sinisa Antonic), Alessandro Contento (46. Didier Nguelefack), Diego Contento, Alexander Gschwend (74. Patrik Pancic), Blendart Bajraktari (89. Domenico Contento), Jose Vicente Monzonis Montilla (62. Marcel Schütz), Mirza Idrizović, Hannes Wimmer, Mehmet Ekici, Teeo Pejazic - Trainer: Vincenzo Contento
TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Simon Wiener, Adi Hasancic (66. Thomas Grunwald) (88. Lukas Volkmann), Maximilian Volk, Stefan Niedermaier, Florian Obermair (74. Aldin Rushiti), Felix Hoppe, Benedikt Schmidmaier, Moritz Eglseder (91. Dominik Pries), Yannik Sabatier (66. Lusilawo Kisungu), Nikita Posmashnyi - Trainer: Michael Hieber
Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Maximilian Volk (60.), 1:1 Teeo Pejazic (81.), 1:2 Simon Wiener (84.), 1:3 Benedikt Schmidmaier (88. Foulelfmeter)