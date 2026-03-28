BZL Ost LIVE: Holzkirchen zerlegt Siegsdorf - Jolic erhöht für Ampfing

Am Samstagnachmittag stehen fünf Partien an: Ebersberg eröffnet gegen Waldperlach den 23. Spieltag der Bezirksliga Ost. Anschließend empfängt Dorfen den FC Töging, Aschau ist in Ampfing gefordert, Siegsdorf gastiert in Holzkirchen, während der SV Saaldorf nach Rosenheim reist.
Spiele am Samstag
Spiele am Freitag
Der VfB Forstinning marschiert in der Bezirksliga Ost weiter vorneweg. Der SV Bruckmühl konnte den Tabellenführe nicht stoppen. Forstinning fuhr einen ungefährdeten 3:0-Sieg ein und befindet sich weiter im Gleichschritt mit Aschheim.
Nach einer Ecke brachte Ajlan Arifovic den klaren Favoriten in Führung (38.). In der zweiten Halbzeit legte der VfB nach. Dzemo Sefidanoski (63.) und Emir Yildirim (67.) machten alles klar und stellten auf den 3:0-Endstand.
VfB Forstinning – SV Bruckmühl 3:0
VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic (82. Noah Klemt), Leon Dimitric (23. Anes Sefidanoski), Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski, Ante Basic (69. Niklas Reitner), Ajlan Arifovic, Daniele Ciarlesi (23. Mike Opara), Eren Emirgan (65. Emir Yildirim) - Trainer: Gerhard Lösch
SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer (78. Ajdin Mehinovic), Michael Kraxenberger, Philipp Keller (82. Lars Hänisch), Patrick Kunze, Johannes Wagener, Gerhard Stannek, Lukas Helldobler, Michele Cosentino, Lukas Steidl (69. Markus Pergelt), Maximilian Gürtler (46. Kilian Mayer) - Trainer: Mike Probst
Schiedsrichter: Damian Gruber (Kraiburg) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Ajlan Arifovic (38.), 2:0 Dzemo Sefidanoski (63.), 3:0 Emir Yildirim (67.)
Aschheim bleibt auf Kurs und nah bei Spitzenreiter Forstinning. Im Heimspiel machte die Elf um Diego Contento ihre Hausaufgaben und siegte klar mit 3:0. Nach rund 20 Minuten war es Teeo Pejazic, der den Favoriten in Führung brachte (20.).
Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Didier Nguelefack auf 2:0 für den FC Aschheim (40.). Als dann Antonio Saponaro nach Wiederanpfiff auf 3:0 stellte (52.), schwanden bei den Gästen aus Peterskirchen wohl endgültig die Hoffnungen. Am Ende blieb es beim 3:0.
FC Aschheim – Peterskirchen 3:0
FC Aschheim: Arben Kuqi, Falk Schubert, Diego Contento (83. Alexander Gschwend), Blendart Bajraktari, Jose Vicente Monzonis Montilla (83. Burhan Mustafov), Suheyp Trabelsi, Hannes Wimmer, Mehmet Ekici (87. Alessandro Luzzi), Antonio Saponaro (75. Marcel Schütz), Didier Nguelefack, Teeo Pejazic (62. Sinisa Antonic) - Trainer: Vincenzo Contento
Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Raphael Reichgruber, Felix Ecker (83. Marcel Mittelbach), Benedikt Randlinger, Kilian Spiel (83. Dominik Schlögl), Marcel Schauberger, Thomas Maier (74. Lukas Gulden), Simon Göbl, Alexander Rohde, Georg Hütter - Trainer: Daniel Winklmaier
Schiedsrichter: Lukas Rehekampff (Landsberg am Lech) - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Teeo Pejazic (20.), 2:0 Didier Nguelefack (40.), 3:0 Antonio Saponaro (52.)
Rot: Blendart Bajraktari (67./FC Aschheim/)
Spiel am Sonntag