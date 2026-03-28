BZL Ost LIVE: Holzkirchen zerlegt Siegsdorf - Jolic erhöht für Ampfing

Der VfB Forstinning marschiert in der Bezirksliga Ost weiter vorneweg. Der SV Bruckmühl konnte den Tabellenführe nicht stoppen. Forstinning fuhr einen ungefährdeten 3:0-Sieg ein und befindet sich weiter im Gleichschritt mit Aschheim.

Nach einer Ecke brachte Ajlan Arifovic den klaren Favoriten in Führung (38.). In der zweiten Halbzeit legte der VfB nach. Dzemo Sefidanoski (63.) und Emir Yildirim (67.) machten alles klar und stellten auf den 3:0-Endstand.

VfB Forstinning – SV Bruckmühl 3:0

VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic (82. Noah Klemt), Leon Dimitric (23. Anes Sefidanoski), Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski, Ante Basic (69. Niklas Reitner), Ajlan Arifovic, Daniele Ciarlesi (23. Mike Opara), Eren Emirgan (65. Emir Yildirim) - Trainer: Gerhard Lösch

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer (78. Ajdin Mehinovic), Michael Kraxenberger, Philipp Keller (82. Lars Hänisch), Patrick Kunze, Johannes Wagener, Gerhard Stannek, Lukas Helldobler, Michele Cosentino, Lukas Steidl (69. Markus Pergelt), Maximilian Gürtler (46. Kilian Mayer) - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Damian Gruber (Kraiburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Ajlan Arifovic (38.), 2:0 Dzemo Sefidanoski (63.), 3:0 Emir Yildirim (67.)