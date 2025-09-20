BZL Ost LIVE: Holt sich Forstinning die Tabellenführung zurück?

Der FC Aschheim hat sich im Heimspiel gegen SB DJK Rosenheim mit 1:0 durchgesetzt und wichtige drei Punkte eingefahren. Vor 100 Zuschauern sorgte Diego Contento in der 29. Minute für die Entscheidung und erzielte das Tor des Tages.

Der FCA klettert damit vorübergehend auf Platz eins mit 26 Punkten. Die Gäste aus Rosenheim bleiben bei elf Punkten und müssen sich wieder nach unten orientieren.