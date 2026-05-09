BZL Ost LIVE: Heute sind die Kellerkinder gefordert

Der SV Aschau/Inn siegt beim SV Bruckmühl und macht einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Der SVB ist bereits gerettet.

Den ersten Treffer der Partie erzielte Bastian Grahovac und sorgte für einen wichtigen Meilenstein für den SV Aschau (20.). Johannes Baptist Asanger legte in der Schlussphase nach (83.). Bei fünf Punkten Vorsprung, sollte kaum noch etwas anbrennen.

SV Bruckmühl – SV Aschau am Inn 0:2

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer (81. Paul Mitterhuber), Thomas Mühlhamer, Marlon Radzynski, Philipp Keller (77. Niko Hable), Patrick Kunze, Andreas Wechselberger (69. Kilian Mayer), Gerhard Stannek (67. Ajdin Mehinovic), Luca Piga, Michele Cosentino, Lukas Steidl, Maximilian Gürtler (73. Johannes Brendle) - Trainer: Mike Probst

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Birol Karatepe, Johannes Baptist Asanger (90. Maximilian Wintersteiger), Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck (58. Luciano Liqui Liqui), Lukas Huber (71. Jan Vetter), Daniel Steinhauer, Yves Koreck, Bastian Grahovac (86. Erhan Yazici), Christoph Scheitzeneder (82. Daniel Neumeier) - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

Schiedsrichter: Silas Kempf (München) - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Bastian Grahovac (20.), 0:2 Johannes Baptist Asanger (83.)