Hart zur Sache muss der TSV Siegsdorf (grün) im Derby gegen den SV Saaldorf gehen, um den ersten Dreier der Saison einzufahren.
Hart zur Sache muss der TSV Siegsdorf (grün) im Derby gegen den SV Saaldorf gehen, um den ersten Dreier der Saison einzufahren. – Foto: mb.presse / Butzhammer

BZL Ost LIVE: Grahovac netzt! Ampfing führt in Töging

4. Spieltag der Bezirksliga Ost

Zweiter Teil der englischen Woche in der Bezirksliga Ost. Am Mitwochaben stehen die verbleibenden sechs Partien an. Unter anderem kommt es in Forstinning zwischen dem VfB und dem TSV Dorfen nicht nur zum Duell Erster gegen Zweiter, sondern auch zum Top-Torjäger-Duell. Die Liveticker.

Spiele am Mittwoch

Heute, 18:15 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
0
1

Heute, 18:15 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
0
0

Heute, 18:15 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
1
0

Heute, 18:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
0
2

Heute, 19:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
19:00

Heute, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
19:30

Spiel am Dienstag

Gestern, 19:30 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
1
1

Der SV Aschau/Inn kommt im Heimspiel gegen Peterskirchen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Gäste in Führung. Kilian Spiel erzielte das 1:0 für Peterskirchen (62.).

Aschau zeigte in der Folge aber Moral und schlug zurück. Sebastian Jusic glich spät in der Partie für die Veilchen aus (73.). Am Ende blieb es beim 1:1-Unentschieden zwischen Aschau und Peterskirchen.

SV Aschau am Inn – Peterskirchen 1:1
SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner (74. Timo Budig), Luciano Liqui Liqui, Lucas Block (46. Philipp Gohn), Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis (46. Lukas Huber), Thomas Deißenböck, Daniel Steinhauer, Jan Vetter, Christoph Scheitzeneder (89. Maximilian Wintersteiger), Sebastian Jusic - Trainer: Thomas Deißenböck
Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Markus Schauberger, Raphael Reichgruber, Lukas Hauser, Benedikt Randlinger (46. Simon Göbl), Daniel Ortner (59. Marcel Schauberger), Kilian Spiel (95. Felix Ecker), Alexander Thusbaß (73. Jonas Huber), Alexander Rohde (82. Alexander Irlweg), Georg Hütter - Trainer: Daniel Winklmaier
Schiedsrichter: Daniel Gutmann (München - Bogenhausen) - Zuschauer: 462
Tore: 0:1 Kilian Spiel (62.), 1:1 Sebastian Jusic (73.)
Gelb-Rot: Luciano Liqui Liqui (88./SV Aschau am Inn/)

