BZL Ost LIVE: Grahovac netzt! Ampfing führt in Töging

Der SV Aschau/Inn kommt im Heimspiel gegen Peterskirchen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Gäste in Führung. Kilian Spiel erzielte das 1:0 für Peterskirchen (62.).

Aschau zeigte in der Folge aber Moral und schlug zurück. Sebastian Jusic glich spät in der Partie für die Veilchen aus (73.). Am Ende blieb es beim 1:1-Unentschieden zwischen Aschau und Peterskirchen.

SV Aschau am Inn – Peterskirchen 1:1

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner (74. Timo Budig), Luciano Liqui Liqui, Lucas Block (46. Philipp Gohn), Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis (46. Lukas Huber), Thomas Deißenböck, Daniel Steinhauer, Jan Vetter, Christoph Scheitzeneder (89. Maximilian Wintersteiger), Sebastian Jusic - Trainer: Thomas Deißenböck

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Markus Schauberger, Raphael Reichgruber, Lukas Hauser, Benedikt Randlinger (46. Simon Göbl), Daniel Ortner (59. Marcel Schauberger), Kilian Spiel (95. Felix Ecker), Alexander Thusbaß (73. Jonas Huber), Alexander Rohde (82. Alexander Irlweg), Georg Hütter - Trainer: Daniel Winklmaier

Schiedsrichter: Daniel Gutmann (München - Bogenhausen) - Zuschauer: 462

Tore: 0:1 Kilian Spiel (62.), 1:1 Sebastian Jusic (73.)

Gelb-Rot: Luciano Liqui Liqui (88./SV Aschau am Inn/)