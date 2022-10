Der FC Finsing könnte Big Points im Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten holen. – Foto: Sven Leifer

BZL Ost LIVE: Gewinnt Finsing das Kellerduell in Saaldorf? 12. Spieltag im Liveticker

Der TSV Siegsdorf feiert gegen die Buchbacher Reserve einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf. Langengeisling dreht das Spiel gegen Töging und gewinnt zu Hause. Moosinning und der Tabellenführer TSV Kastl trennen sich torlos. Der Sportbund Rosenheim fügt dem SV Waldperlach eine deutliche Klatsche zu. Freilassing und Srbija liefern sich im Kampf um Platz 2 einen packenden Fight. Am Sonntag ist der FC Finsing in Saaldorf im Einsatz. Dorfen empfängt Peterskirchen. Der Live-Ticker.

Sonntag:

Heute, 13:00 Uhr SV Saaldorf SV Saaldorf FC Finsing FC Finsing 0 0 PUSH

Heute, 14:30 Uhr TSV Dorfen TSV Dorfen Peterskirchen Peterskirchen 14:30 PUSH

Samstag:

Der TSV Siegsdorf hat einen wichtigen Dreier gegen den TSV Buchbach II im Abstiegskampf geholt. Die Grün-Weißen erwischten einen absoluten Traumstart: Florian Aigner erzielte bereits in der 4. Minute das frühe Führungstor. Der Buchbacher Alekzandar Sinabov konnte aber vor der Pause den Spielstand noch egalisieren. In der zweiten Halbzeit war es wieder Aigner, der den TSV Siegsdorf auf die Siegerstraße brachte, als er zum zweiten Mal traf. In der Nachspielzeit setzte Stefan Mauerkirchner den Schlusspunkt eines spannenden Spiels. Die Siegsdorfer springen dadurch vor die Regionalliga-Reserve in der Tabelle. Der TSV Buchbach II rutscht weiter in der Tabelle ab. TSV Siegsdorf – TSV Buchbach II 3:1

TSV Siegsdorf: Fabian König, Raphael Doll, Paul Glassl, Josef Wittmann (50. Markus Humhauser), Felix Maaßen (66. Arthur Wittmann), Paul Wittmann (73. Felix Schrobenhauser), Manuel Schlesak, Maximilian Huber, Tobias Huber (57. Michael Dinauer), Florian Aigner (90. Markus Wendlinger), Stefan Mauerkirchner - Trainer: Franz Huber

TSV Buchbach II: Felix Seemann, Felix Ecker, Daniel Ziegler, Luca Müller (81. Johannes Klein), Rocco Tavra, Léon Schmit, Fabian Mörwald (66. Thomas Weichselgartner), Alekzandar Sinabov, Daniel Brandwirth, Julian Rabenseifner (46. Johannes Schmauser), Stefan Perovic - Trainer: Yüksel Acipinar

Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Florian Aigner (4.), 1:1 Alekzandar Sinabov (40.), 2:1 Florian Aigner (72.), 3:1 Stefan Mauerkirchner (90.+4)

Dem FC Langengeisling ist wie beim Sieg gegen Srbija erneut eine Überaschung geglückt. In der 15. Minute schoss Florian Rupprecht den FCL in Führung, ehe die Töginger kurz vor der Pause ausgleichen konnten. Luke Bokelmann erzielte sogar das 2:1 aus FCT-Sicht und stellte die Partie damit Kopf. Die Langengeislinger ließen ihre Köpfe aber nicht hängen und kamen durch Maximilian Birnbeck erneut zum Ausgleich. Die Pointe in einem spannenden Spiel kam dann kurz vor dem Schlusspfiff als Maximilian Hintermaier den Langengeislinger mit seinem Treffer drei Punkte sicherte. Der FCL beweist sich als Favoritenschreck und klettert ins Tabellenmittelfeld. Der Landesliga-Absteiger aus Töging verpasst es trotz einer engagierten Leistung den Anschluss an die Spitzenplätze zu wahren, bleibt aber Tabellenvierter.

FC Langengeisling – FC Töging 3:2

FC Langengeisling: Michael Hierl, Michael Faltlhauser, Severin Stenzel, Marcel Geigerseder, Maximilian Hintermaier, Fabian Aigner (59. Maximilian Birnbeck), Paul Bucher, Kilian Kaiser (89. Niko Simak), Maximilian Maier, Hannes Dornauer, Florian Rupprecht (79. Maurice Steck)

FC Töging: Michael Sennefelder, Julian Preis, Christoph Buchner, David Eichinger, Alexander Huber (46. Riccardo Savarese), Philipp Hofmann (67. Endurance Ighagbon), Christopher Scott, Julian Scherer, Stefan Denk, Johannes Grösslinger, Luke Bokelmann - Trainer: Christian Hutterer

Schiedsrichter: Richard Conrad (Aschheim) - Zuschauer: 108

Tore: 1:0 Florian Rupprecht (15.), 1:1 Philipp Hofmann (45.), 1:2 Luke Bokelmann (47.), 2:2 Maximilian Birnbeck (66.), 3:2 Maximilian Hintermaier (90.)

Die Siegesserien des FC Moosinning und des TSV Kastl sind gebrochen. Nach zuvor drei (FCM) beziehungsweise sieben Siegen (TSV) in Folge mussten sich beide Mannschaften mit einem Punkt zufrieden geben. Da die direkte Konkurrenz auch nicht gewinnen konnte, bleibt der TSV Kastl mit fünf Punkten Vorsprung Erster in der Tabelle. Der FC Moosinning wird auch nach dem Spieltag auf einem einstelligen Tabellenplatz verweilen.



FC Moosinning – TSV Kastl 0:0

FC Moosinning: Aaron Siegl, Johannes Volkmar, Dennis Stauf, Yannick Sassmann (39. Matthias Eschbaumer), Christian Reiser, Fabian Ulitzka, Georg Ball, Stefan Haas, Thomas Auerweck (92. Luis Haumann), Lukas Treffler (78. Alim Calis), Christoph Kollmannsberger (65. Alexander Auerweck) - Trainer: Christoph Ball - Trainer: Georg Ball

TSV Kastl: Andreas Peller, Anton Kriner (36. Andreas Bart), Tobias Urban (68. Samuel Zwislsperger), Sebastian Pietsch, Martin Göppinger, Pascal Linhart, Philipp Grothe, Dominik Grothe (74. Christoph Hoffmann), Sebastian Spinner (90. Julian Mayerhofer), Josef Spermann (65. Jonas Berreiter), Michael Renner - Trainer: Slaven Jokic

Schiedsrichter: Lorenzo De Marco (München ) - Zuschauer: 120

Tore: Schützen nicht bekannt bzw. keine Tore

Der SB DJK Rosenheim hat überraschend einen Kantersieg gegen Waldperlach gefeiert. Der Tabellenvorletzte der Bezirksliga überzeugte offensiv und fügte den Woidlern eine heftige Klatsche zu. Omer Jahic, Edon Xhelili (beide doppelt), Thomas Ofenmacher und Dion Mala erzielten die Tore für die Heimmannschaft. Für Dion Mala war es zugleich das erste Tor im Herrenbereich. In der 71. Minute erzielte Marco Mesisca zumindest den Ehrentreffer für die Gäste, die damit in der Tabelle weiter an Boden verlieren. Der Sportbund bleibt Tabellenvorletzter, aber hat durch den ersten Dreier könnte der Knoten bei den Rosenheimern geplatzt sein. SB DJK Rosenheim – SV Waldperlach 6:1

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Carlos Kurzer, Thomas Ofenmacher, Lukas Ugolini, Nikhil Balachander (76. Mayank Kasavaraju), Edon Xhelili (80. Fadhil Palapma), Fikret Jahic, Dominik Reichmacher (65. Mike Kumberger), Dion Mala (66. Stefan Bolesny), Omer Jahic, Lukas Starringer - Trainer: Eldar Kavazovic

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Francesco Pardi, Patrick Heyn, Marian-Lucian Stan-Cotti (63. Elhami Berisha), Julius Becker, Mohamed Abdane (68. Dzenis Toskic), Nicolas Schmidkunz (27. Nikolaos Rizzo), Roberto Valanzano, Franz Brönner, Luca Mancusi, John Edebiri (46. Efrem Yohannes) - Trainer: Florian Kopp

Schiedsrichter: Martin Horne (Thaining) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Thomas Ofenmacher (19.), 2:0 Omer Jahic (25.), 3:0 Dion Mala (41.), 4:0 Edon Xhelili (50.), 5:0 Edon Xhelili (58.), 5:1 Marco Mesisca (71.), 6:1 Omer Jahic (77.)

Das Top-Spiel der Bezirksliga Süd zwischen dem ESV Freilassing und SK Srbija München endete Unentschieden. Kurt Weixler hatte den Tabellenzweiten früh in Führung gebracht, doch Kristijan Čabraja traf umgehend zum Ausgleich. In der 36. Minute musste dann Marek Brazina vom Feld, nachdem er Saponaro als letzter Mann foulte. In der zweiten Halbzeit war es ebenjener Saponaro der die Gäste in Führung brachte. Lange sah es nach dem Sieg für die Münchner aus, doch in Unterzahl gelang Marco Schmitzberger kurz vor Schluss noch der Ausgleich. Damit bleibt der ESV Freilassing Zweiter und hält den Tabellendritten SK Srbija München auf Abstand. ESV Freilassing – SK Srbija München 2:2

ESV Freilassing: Matej Markovic, Andreas Högler, Marek Brazina, Nikolaus Otto, Rodi Hussein (49. Albert Deiter), Maik Gunawardhana, Markus Hunklinger (49. Marco Schmitzberger), Robert Schiller, Simon Schlosser, Ivaylo Bogomilov (39. Tobias Schindler), Kurt Weixler (74. Rsho Mohammad) - Trainer: Albert Deiter

SK Srbija München: Denis Krklec, Andrej Skoro, Ivan Mejic, David Blagojevic (80. Ognjen Visnjic), Vanja Vranjes, Marko Mitrovic, Sinisa Antonic (75. Julijan Milosavac), Abdullah Alfa, Kristijan Čabraja (69. David Kuridza), Antonio Saponaro, Stipe Simunovic - Trainer: Nebojsa Stojmenovic

Schiedsrichter: Florian Gebert (Niederbergkirchen) - Zuschauer: 199

Tore: 1:0 Kurt Weixler (17.), 1:1 Kristijan Čabraja (23.), 1:2 Antonio Saponaro (52.), 2:2 Marco Schmitzberger (86.)

