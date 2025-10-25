BZL Ost LIVE: Führung für Töging - Aschheim will dranbleiben

Am Samstag lädt Töging Peterskirchen zum Kellerkrimi ein. Der Tabellenführer Forstinning empfängt Rosenheim, der Zweite Aschheim gastiert in Zorneding, der Dritte Holzkirchen muss nach Ebersberg. Im direkten Duell sind Ampfing und Dorfen in Lauerstellung. Der Spieltag in der Übersicht.
Der SV Bruckmühl hat das Keller-Duell für sich entschieden. Zuhause empfing man den Tabellenletzten TSV Siegsdorf. Für beide Mannschaften ging es um wichtige Punkte, am Ende jubelten die Gastgeber über den Dreier.
Das Tor des Spiels erzielte Lukas Steidl in der 78. Spielminute. Der TSV Siegsdorf fand darauf keine Antwort mehr. Bruckmühl hat nun 16 Zähler auf dem Punktekonto, Siegsdorf weiterhin acht.
SV Bruckmühl – TSV Siegsdorf 1:0
SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Patrick Kunze, Gerhard Stannek, Tobias Bloier, Kilian Mayer (63. Manuel Künzler), Lukas Helldobler, Michele Cosentino, Lukas Steidl - Trainer: Mike Probst
TSV Siegsdorf: Fabian König, Paul Glassl (84. Simon Maier), Fabian Furch (78. Elias Mayer), Florian Zaunick, Benedikt Gartner, Maximilian Huber, Sebastian Reiter (82. Felix Brandner), Maximilian Reiter, Liam Grill, Samuel Anthuber (68. Florian Aigner), Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen
Schiedsrichter: Vincenzo Tropeano (München) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Lukas Steidl (78.)
Der SV Miesbach hat den SV Saaldorf mit einem 2:0 nach Hause geschickt. Saaldorf reiste mit zuletzt zwei Siegen im Gepäck an. Lange passierte in der Partie nichts, doch dann gelang Ricardo Pindado in der 67. Spielminute der Treffer zum 1:0 für die Gastgeber.
Den Gästen gelang der Ausgleich nicht und kurz vor Schluss schwächten sie sich selbst. Paul König musste mit gelb-rot runter. Torschütze Pindado durfte in der 90. dann runter und konnte von der Bank noch das 2:0 durch Teamkollege Josef Sontheim bejubeln (90. +2).
SV Miesbach – SV Saaldorf 2:0
SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Noah Gumberger, Felix Scherer (46. Benjamin Kram), Benedikt Gerr, Fabian Bauer, Ricardo Pindado (90. Dominik Schumacher), Drilon Shukaj, Florian Haas, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann - Trainer: Hans-Werner Grünwald
SV Saaldorf : Thomas Kern, Felix Großschädl, Alexander Deyl (77. Stefan Helminger), Bernhard Helminger, Rudolf König (74. Robert Deyl), Maximilian Huber, Paul König, Robert Hafner, Johann Hasenöhrl, Markus Rehrl (77. Jonas Pöllner), Sebastian Hafner (86. Marco Hofmann) - Trainer: Josef Rehrl
Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ricardo Pindado (67.), 2:0 Josef Sontheim (90.+2)
Gelb-Rot: Paul König (88./SV Saaldorf /)