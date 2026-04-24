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BZL Ost LIVE: Forstinning mit Pausenführung
27. Spieltag im Live Ticker
von Alexander Nikel · Heute, 18:29 Uhr · 0 Leser
Auf den VfB Forstinning wartet die nächste "Pflichtaufgabe". – Foto: Marc Marasescu
Der VfB Forstinning ist in der Bezirksliga Ost noch immer unbesiegt. Den nächsten Anlauf, um diese Serie zu stoppen, nimmt der SV Saaldorf am Freitagabend. Damit beginnt der 27. Spieltag der Bezirksliga Ost.