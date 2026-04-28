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BZL Ost LIVE: Forstinning kann in Peterskirchen Meister werden
28. Spieltag im Live Ticker
von Paul Ruser · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser
Will in Peterskirchen seinen Jubellauf fortsetzen: Der VfB Forstinning. – Foto: Marc Marasescu
Der 28. Spieltag der Bezirksliga Ost beginnt bereits am heutigen Dienstag. Der TSV Peterskirchen bekommt es mit einer schweren Aufgabe zu tun, der Spitzenreiter VfB Forstinning ist zu Gast. Der Spieltag in der Übersicht.