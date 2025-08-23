 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Für den FC Aschheim geht es zum TSV Siegsdorf.
Für den FC Aschheim geht es zum TSV Siegsdorf. – Foto: Valentin Hack

BZL Ost LIVE: Forstinning gewinnt Topspiel - Rosenheim gleicht aus

6. Spieltag in der Bezirksliga Ost

Der 6. Spieltag in der Bezirksliga Ost startet3 am Freitagabend. Absteiger SV Bruckmühl trotzte mit dem TSV Ampfing einem echten Topteam der Liga. Am Samstag gastiert unter anderem der FC Aschheim beim TSV Siegsdorf. Im Topspiel stehen sich der FC Töging und der VfB Forstinning gegenüber.

Spiele am Samstag:

Heute, 14:00 Uhr
FC Töging
FC Töging
VfB Forstinning
Forstinning
0
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf
Peterskirchen
Peterskirchen
1
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
TSV Siegsdorf
Siegsdorf
FC Aschheim
FC Aschheim
0
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau
SB DJK Rosenheim
SB Rosenheim
1
1

Spiel am Freitag:

Gestern, 19:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV Bruckmühl
TSV Ampfing
TSV Ampfing
0
0
Abpfiff

Der 6. Spieltag der Bezirksliga Ost startete am Freitagabend torlos. Absteiger Bruckmühl und Topteam Ampfing teilen sich nach einer Partie, in der Ampfing ein Tor wegen Abseits aberkannt wurde, die Punkte.

SV Bruckmühl – TSV Ampfing 0:0
SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Andreas Wechselberger (86. Manuel Künzler), Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Tobias Bloier, Lukas Helldobler (86. Gerhard Stannek), Patrick Kunze, Johannes Wagener, Michele Cosentino, Lukas Steidl, Maximilian Gürtler - Trainer: Mike Probst
TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Christian Wallisch, Marcel Spitzer, Albin Krasnic, Michael Steppan, Bastian Grahovac, Julian Rabenseifner, Thomas Weichselgartner (46. Erhan Yazici), Oguzhan Kök (69. Kevin Kuffel), Ruslan Klimov - Trainer: Burim Djimsiti
Schiedsrichter: Christoph Nuernbergk (München) - Zuschauer: 160
Tore: keine Tore

Spiele am Sonntag:

Morgen, 14:30 Uhr
SV Waldperlach
Waldperlach
TuS Holzkirchen
Holzkirchen
14:30

Morgen, 14:00 Uhr
SV Miesbach
Miesbach
TSV Ebersberg
Ebersberg
14:00

Morgen, 13:30 Uhr
TSV Zorneding
Zorneding
TSV Dorfen
TSV Dorfen
13:30

