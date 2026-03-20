BZL Ost LIVE: Forstinning führt in Miesbach

Der SV Bruckmühl entscheidet das Kellerduell gegen den TSV Ebersberg für sich und feiert den Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Mann des Tages wurde beim 5:2-Erfolg Viererpacker Maximilian Gürtler. Gürtler war es auch, der den SVB nach rund 30 Minuten in Führung brachte (28.). Ebersberg fand die passende Antwort und drehte die Partie. Thomas Grunwald erzielte den Ausgleich (33.) und noch vor der Pause brachte Maximilian Volk den TSV sogar in Führung (44.).

In der zweiten Halbzeit drehte Gürtler auf. Erst glich der Torjäger für den SVB aus (57.), kurze Zeit später brachte Lukas Steidl die Gastgeber in Führung (60.). Gürtler ließ zwei weitere Tore folgen (66., 71.) und schoss den SV Bruckmühl zu wichtigen Punkten im Tabellenkeller.

SV Bruckmühl – TSV Ebersberg 5:2

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Michael Kraxenberger (90. Markus Pergelt), Philipp Keller, Patrick Kunze (90. Niklas Macek), Johannes Wagener, Marlon Radzynski, Luca Piga, Michele Cosentino (76. Kilian Mayer), Lukas Steidl (80. Lukas Helldobler), Maximilian Gürtler (82. Manuel Künzler) - Trainer: Mike Probst

TSV Ebersberg: Josip Livancic, Timo Schaller, Adi Hasancic (78. Aldin Rushiti), Maximilian Volk, Stefan Niedermaier (85. Dominik Pries), Thomas Grunwald (46. Moritz Eglseder), Florian Obermair, Felix Hoppe, Severin Niedermaier (56. Eren Kesgin), Benedikt Schmidmaier, Yannik Sabatier (85. Andreas Linner) - Trainer: Michael Hieber

Schiedsrichter: Timon Knorr - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Maximilian Gürtler (28.), 1:1 Thomas Grunwald (33.), 1:2 Maximilian Volk (44.), 2:2 Maximilian Gürtler (57.), 3:2 Lukas Steidl (60.), 4:2 Maximilian Gürtler (66.), 5:2 Maximilian Gürtler (71.)

Gelb-Rot: Luca Piga (74./SV Bruckmühl/)