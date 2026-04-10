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BZL OST LIVE: Forstinning empfängt Aschau zum Duell der Gegensätze
25. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost
von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Der VfB Forstinning will mit einem Sieg gegen Schlusslicht SV Aschau die Tabellenführung verteidigen. – Foto: Marc Marasescu
Der VfB Forstinning will mit einem Sieg gegen SV Aschau die Spitzenposition der Bezirksliga Ost behaupten. Für Schlusslicht Aschau geht es währenddessen um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Alle Spiele am 25. Spieltag der Bezirksliga Ost im Liveticker.