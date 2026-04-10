 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ticker

BZL OST LIVE: Forstinning empfängt Aschau zum Duell der Gegensätze

25. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost

von Ferdinand Gehlen · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Der VfB Forstinning will mit einem Sieg gegen Schlusslicht SV Aschau die Tabellenführung verteidigen.
Der VfB Forstinning will mit einem Sieg gegen Schlusslicht SV Aschau die Tabellenführung verteidigen. – Foto: Marc Marasescu

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SB Rosenheim

Der VfB Forstinning will mit einem Sieg gegen SV Aschau die Spitzenposition der Bezirksliga Ost behaupten. Für Schlusslicht Aschau geht es währenddessen um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Alle Spiele am 25. Spieltag der Bezirksliga Ost im Liveticker.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
19:30

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
14:00

Morgen, 13:30 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
13:30

Spiel am Sonntag:

So., 12.04.2026, 13:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
13:30