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BZL OST LIVE: Forstinning auf Kurs – Aschheim gleich aus
21. Spieltag der Bezirksliga Ost
von Luca Hayden · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Der VfB Forstinning will die Tabellenführung weiter verteidigen. – Foto: Marc Marasescu
Es geht in die nächste Runde in der Bezirksliga Ost. Am Freitagabend kommt es zu richtungsweisenden Duellen in Sachen Aufstiegskampf. Sowohl Spitzenreiter Forstinning als auch Verfolger Aschheim sind im Einsatz.