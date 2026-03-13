 2026-03-13T07:45:35.464Z

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BZL OST LIVE: Forstinning auf Kurs – Aschheim gleich aus

21. Spieltag der Bezirksliga Ost

von Luca Hayden · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Der VfB Forstinning will die Tabellenführung weiter verteidigen.
Der VfB Forstinning will die Tabellenführung weiter verteidigen. – Foto: Marc Marasescu

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Ebersberg
SB Rosenheim

Es geht in die nächste Runde in der Bezirksliga Ost. Am Freitagabend kommt es zu richtungsweisenden Duellen in Sachen Aufstiegskampf. Sowohl Spitzenreiter Forstinning als auch Verfolger Aschheim sind im Einsatz.

Spiele am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
FC Töging
FC TögingFC Töging
2
0

Heute, 19:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
1
1

Spiele am Samstag

Morgen, 13:30 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
13:30

Morgen, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
15:00