BZL Ost LIVE: Ex-Löwe trifft gegen Ebersberg - Zorneding auch hinten

Was ein wilder Ritt vor 150 Zuschauern! Der FC Aschheim und der SV Aschau trennen sich nach spektakulärem Hin und Her mit einem 4:4-Remis. Dabei sah es anfangs nach einer klaren Angelegenheit aus. Die Gastgeber lag bereits nach 20 Minuten durch Treffer von Falk Schubert (achte Minute) und Antonio Saponaro (20.) mit 2:0 vorne. Doch der Aufsteiger kam zurück - und wie.

Innerhalb von 13 Minuten drehten die Gäste die Partie. Jan Vetter (28.), Christoph Scheitzeneder (38.) und Daniel Steinhauer (41.) waren die Aschauer Torschützen. Mit dem 2:3 aus Sicht der Aschheimer ging es dann auch in die Katakomben.

Kurz nach Wiederanpfiff wurde es nochmals sehr chaotisch. Erst erzielte Hannes Wimmer den 3:3-Ausgleich (50.). Dann zwei Minuten später die erneute Gästeführung diesmal durch Daniel Neumeier (52.). Und vier Minuten später netzte Mirza Idrizovic zum 4:4-Ausgleich und gleichzeitig Endstand ein.

FC Aschheim – SV Aschau am Inn 4:4

FC Aschheim: Maximilian Schmauß, Falk Schubert (90. Burhan Mustafov), Patrick Müller, Kenneth Bee (46. Patrik Pancic), Florian Wagner, Suheyp Trabelsi, Mirza Idrizović (85. Saifulla Khutsurov), Hannes Wimmer (77. Robin Wolf), Antonio Saponaro, Didier Nguelefack, Solomon Effiong (46. Blendart Bajraktari) - Trainer: Stefan Huber

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui (88. Maximilian Wintersteiger), Lucas Block, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck, Daniel Neumeier (63. Lukas Huber), Daniel Steinhauer, Jan Vetter (70. Timo Budig), Christoph Scheitzeneder - Trainer: Thomas Deißenböck

Schiedsrichter: Raphael Ott - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Falk Schubert (8.), 2:0 Antonio Saponaro (20.), 2:1 Jan Vetter (28.), 2:2 Christoph Scheitzeneder (38.), 2:3 Daniel Steinhauer (41.), 3:3 Hannes Wimmer (50.), 3:4 Daniel Neumeier (52.), 4:4 Mirza Idrizović (56.)