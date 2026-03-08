BZL Ost LIVE: Erster Forstinning in Zorneding – Letzter vs. Vorletzter

Didier Nguelefack legte beim FC Aschheim früh los: Der Stürmer traf vor 150 Zuschauern bereits in der 12. Minute zur Führung und legte in der 28. Minute nach. Noch vor dem Pausenpfiff schraubte Antonio Saponaro das Ergebnis in der 45. Minute auf 0:3 – der SV Aschau am Inn hatte damit zur Halbzeit bereits das Nachsehen. Im zweiten Durchgang änderte sich am Spielstand nichts mehr. Aschheim nimmt einen ungefährdeten Auswärtssieg mit und Nguelefack sticht als doppelter Torschütze hervor.