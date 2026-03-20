 2026-03-13T07:45:35.464Z

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BZL OST LIVE: Ebersberg ist zum Kellerduell in Bruckmühl zu Gast

22. Spieltag der Bezirksliga Ost

von Luca Hayden · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der TSV Ebersberg ist beim SV Bruckmühl zum Siegen verdammt.
Der TSV Ebersberg ist beim SV Bruckmühl zum Siegen verdammt. – Foto: Marc Marasescu

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SB Rosenheim

Zum Auftakt des 22. Spieltags der Bezirksliga Ost steht ein absoluter Abstiegskracher auf dem Programm. Für den TSV Ebersberg geht es in Bruckmühl um wichtige Zähler gegen einen direkten Konkurrenten.

Spiel am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
19:00

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
15:00

Spiele am Sonntag

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
14:00

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
14:30