BZL Ost LIVE: Ebersberg holt ersten Sieg, spätes Drama in Waldperlach

Tabellenschlusslicht TSV Ebersberg will gegen den SV Miesbach die ersten Zähler der Saison einfahren, in Waldperlach kommt es zum Duell der direkten Tabellennachbarn. Alle Spiele am sechsten Spieltag der Bezirksliga Ost im Liveticker.

Im zweiten Durchgang wachten die Hausherren auf. Maximilian Hotz verkürzte in der 52. Minute auf 1:3. In der Schlussphase kam Zorneding durch einen Treffer von Michaek Witaschek sogar auf ein Tor heran (79.), die Niederlage konnten die Gastgeber aber nicht mehr abwenden. Zorneding verpasst es, die Abstiegsränge hinter sich zu lassen, der TSV Dorfen springt auf Platz drei.

Der TSV Dorfen schlägt den TSV Zorneding und rückt an die Aufstiegsränge heran. Die Gäste starteten furios und überrollten Zorneding in der ersten Hälfte. Gerhard Thalmaier (10.), Leon Eicher (17.) und ein Eigentor durch Markus Bayer (19.) sorgten für den 3:0-Pausenstand aus Dorfener Sicht.

Der FC Aschheim hat den "Patzer" des TSV Ampfing ausgenutzt und die Schweppermänner in der Tabelle überholt. Der FCA überrollte den TSV Siegsdorf auswärts und springt damit auf den zweiten Platz.

Bereits nach einer Viertelstunde waren klare Verhältnisse geschaffen und die Partie entschieden. Die Hausherren waren von Beginn an völlig überfordert. Antonio Saponaro traf nach nicht einmal drei Minuten zur frühen Führung. Zehn Zeigerumdrehungen später legte der Torjäger vom Elfmeterpunkt nach. Nur wenige Augenblicke darauf durfte Didier Nguelefack zum dritten Aschheimer Treffer an diesem Nachmittag einschieben.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde erzielte auch er sein zweites Tor in diesem Spiel. Im zweiten Durchgang schalteten die Gäste aus dem Münchner Umland ein paar Gänge runter, verpassten es aber, das Ergebnis noch höher zu gestalten. Den einzigen Treffer nach der Pause markierte Sinisa Antonic mit einem Distanzhammer.

TSV Siegsdorf – FC Aschheim 0:5

TSV Siegsdorf: Fabian König, Markus Humhauser (46. Josef Wittmann), Paul Glassl (73. Benedikt Gartner), Fabian Furch (73. Michael Hunglinger), Elias Mayer, Maximilian Huber, Liam Grill, Matthias Bichler (81. Samuel Anthuber), Markus Hunklinger, Florian Aigner, Adrian Furch (46. Paul Wittmann) - Trainer: Felix Maaßen

FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert (60. Sinisa Antonic), Patrick Müller, Blendart Bajraktari, Patrik Pancic, Suheyp Trabelsi (68. Diego Contento), Robin Wolf (60. Florian Wagner), Mirza Idrizović, Hannes Wimmer (60. Burhan Mustafov), Antonio Saponaro, Didier Nguelefack (68. Solomon Effiong) - Trainer: Vincenzo Contento

Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth)

Tore: 0:1 Antonio Saponaro (3.), 0:2 Antonio Saponaro (13. Foulelfmeter), 0:3 Didier Nguelefack (15.), 0:4 Didier Nguelefack (33.), 0:5 Sinisa Antonic (77.)