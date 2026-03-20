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BZL OST LIVE: Ebersberg dreht die Partie gegen Bruckmühl
22. Spieltag der Bezirksliga Ost
von Luca Hayden · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Der TSV Ebersberg ist beim SV Bruckmühl zum Siegen verdammt. – Foto: Marc Marasescu