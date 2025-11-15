 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der VfB ist klarer Favorit gegen Ebersberg.
Der VfB ist klarer Favorit gegen Ebersberg. – Foto: Marc Marasescu

BZL Ost LIVE: Drei Dorfen-Tore in fünf Minuten – Derby in Forstinning

18. Spieltag im Liveticker

Dorfen muss zum Abschluss vor der Winterpause nach Siegsdorf. Forstinning freut sich auf die Partie gegen Ebersberg. Miesbach erwartet den SB DJK Rosenheim.

Spiele am Samstag:

Heute, 13:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
1
3

Heute, 14:00 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
14:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
Abgesagt

Spiel am Freitag:

Gestern, 19:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
2
2
Abpfiff

Der FC Aschheim kommt beim SV Bruckmühl nicht über ein 2:2-Remis hinaus und verpasst es, mehr Druck auf Tabellenführer Forstinning auszuüben. Der SVB hingegen sammelt wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Dabei sah alles nach einem Favoritensieg aus. Kurz vor und kurz nach der Halbzeit sorgten Antonio Saporano und Didier Nguelefack für die komfortable 2:0-Gästeführung. Doch die Hausherren ließen nicht nach und kamen durch Luca Pigl in der 70. Minute zum Anschluss. Patrick Gigla sorgte dann kurz vor Schluss für den Bruckmühler Ausgleichstreffer und gleichzeitigen 2:2-Endstand.

SV Bruckmühl – FC Aschheim 2:2
SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Patrick Kunze, Andreas Wechselberger (65. Markus Pergelt), Manuel Künzler (64. Lukas Steidl), Gerhard Stannek, Luca Piga, Kilian Mayer (64. Patrick Gigla), Lukas Helldobler, Michele Cosentino - Trainer: Mike Probst
FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert, Alessandro Contento (82. Florian Wagner), Alexander Gschwend, Blendart Bajraktari, Suheyp Trabelsi (62. Burhan Mustafov), Marcel Schütz (56. Mirza Idrizović), Sinisa Antonic (88. Solomon Effiong), Hannes Wimmer, Antonio Saponaro, Didier Nguelefack - Trainer: Vincenzo Contento
Schiedsrichter: Andreas Klinger - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Antonio Saponaro (41.), 0:2 Didier Nguelefack (52.), 1:2 Luca Piga (70.), 2:2 Patrick Gigla (87.)
Gelb-Rot: Hannes Wimmer (92./FC Aschheim/)

Spiele am Sonntag:

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
14:30

