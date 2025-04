BZL Ost LIVE: Dornach gewinnt – Verrückte Partie in Moosinning

Mit 54 Punkten bleibt Dornach damit das Maß aller Dinge in der Bezirksliga Ost. Der TSV Zorneding hingegen befindet sich in ganz anderen Regionen: mit 29 Punkten ist das rettende Ufer weiter in Sicht.

Lucky Punch in Ampfing! Nachdem der TSV Ampfing in der 88. Minute per Foulelfmeter mit 2:1 in Führung gegangen war, deutete alles auf einen Heimsieg hin. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit stellte Balachander die Partie auf den Kopf und verhalf seiner Mannschaft zu einem wichtigen Punktgewinn im Kampf um den Klassenerhalt.

Mit 32 Punkten steht Holzkirchen kurz vor der Gefahrenzone. Der TSV Ampfing dagegen muss im Kampf um die Aufstiegsplätze ein wenig abreißen lassen. Mit 47 Punkten beträgt der Rückstand auf den zweiten Platz nun fünf Punkte.

TSV Ampfing – TuS Holzkirchen 2:2

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Andreas Bobenstetter, Riccardo Savarese, Kevin Kuffel, Michael Steppan, Ruben Kroiss (80. Nicolas Fritzsche), Bastian Grahovac, Jannis Hertl (65. Sercan Karaismail), Yousef Ali (46. Erhan Yazici), Ruslan Klimov - Trainer: Björn Hertl - Trainer: Burim Djimsiti

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Julian Dolenga, Christopher Korkor, Drilon Shukaj (86. Nikhil Balachander), Jakob Gerg, Emil Albrecht (52. Maximilian Freundl), Bastian Feldbrach, Tim Feldbrach, Alpay Özgül (65. Michael Schlicher) - Trainer: Sven Teichmann

Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Ruslan Klimov (20.), 1:1 Christopher Korkor (21.), 2:1 Birol Karatepe (88. Foulelfmeter), 2:2 Nikhil Balachander (90.+4)

Eine wilde Partie erlebten die Zuschauer in Moosinning. Das Heimteam drehte die Partie kurz vor Schluss nach einem 0:2-Rückstand. Doch das letzte Wort hatten die Gäste aus Siegsdorf: Huber traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 3:3. Zuvor sahen auf Seiten der Moosinninger Hones (88. Minute) als auch Haas (90. Minute) die Gelb-Rote Karte. Moosinning steht damit auf dem fünften Platz mit 40 Punkten. Siegsdorf belegt mit 20 Punkten den vorletzten Tabellenplatz. FC Moosinning – TSV Siegsdorf 3:3

FC Moosinning: Aaron Siegl, Bastian Lanzinger, Florian Jakob, Tim Schmolmann, Georg Ball, Stefan Haas, Ante Basic, Mateus Hones (61. Fabian Ulitzka), Mohamed Abdane (81. Marcos Hones), Maximilian Lechner (73. Abdelaziz Abdane), David Kamm (74. Christian Häusler) - Trainer: Christoph Ball

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann, Felix Maaßen, Fabian Furch (70. Markus Wendlinger), Raphael Doll, Maximilian Huber, Sebastian Reiter (77. Michael Hunglinger), Felix Schrobenhauser, Liam Grill, Florian Aigner (16. Maximilian Mayer), Daniel Kohlmaier (94. Tobias Huber) - Trainer: Stefan Mauerkirchner

Schiedsrichter: Mert Akkoyun (Peiting) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Fabian Furch (7.), 0:2 Daniel Kohlmaier (12.), 1:2 David Kamm (30.), 2:2 Mohamed Abdane (44.), 3:2 Abdelaziz Abdane (88.), 3:3 Maximilian Huber (90.+3)

Gelb-Rot: Mateus Hones (88./FC Moosinning/)

Gelb-Rot: Stefan Haas (90./FC Moosinning/)

