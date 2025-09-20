BZL Ost LIVE: Dorfen mit katastrophaler ersten Hälfte – 0:3 zur Pause

Auch am Samstag geht es heiß her in der Bezirksliga Ost. Im Tabellenkeller duellieren sich der TSV aus Siegsdorf und Ebersberg. Indes könnte Saaldoorf gegen Ampfing den Sprung aus den Abstiegsplätzen vollziehen. Der SV Miesbach empfängt den Drittplatzierten der Liga, den TSV Dorfen. Forstinning möchte gegen Aschau die Tabellenspitze zurückerobern und Holzkirchen fährt zum Abendspiel nach Peterskirchen. Wir berichten im Live-Ticker.
Der FC Aschheim hat sich im Heimspiel gegen SB DJK Rosenheim mit 1:0 durchgesetzt und wichtige drei Punkte eingefahren. Vor 100 Zuschauern sorgte Diego Contento in der 29. Minute für die Entscheidung und erzielte das Tor des Tages.
Der FCA klettert damit vorübergehend auf Platz eins mit 26 Punkten. Die Gäste aus Rosenheim bleiben bei elf Punkten und müssen sich wieder nach unten orientieren.
FC Aschheim – SB DJK Rosenheim 1:0
FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert (81. Solomon Effiong), Patrick Müller (76. Florian Wagner), Diego Contento, Alexander Gschwend, Blendart Bajraktari, Patrik Pancic, Suheyp Trabelsi, Sinisa Antonic (62. Hannes Wimmer), Antonio Saponaro (81. Lucas Hones), Didier Nguelefack (94. Alessandro Luzzi)
SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert (46. Arian Hadzija), Marco Oberberger (94. Moril Hempen), Thomas Ofenmacher, Benedikt Mittermayr, Carlos Kurzer, Danyal Akdağ (69. Bohdan Merkulov), Omer Jahic, Luca Hayden (85. Silvio Havic), Alexander Waldschütz, Sanel Sehric, Leonit Vokrri
Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Diego Contento (29.)
Ein dramatisches Unentschieden lieferten sich der SV Bruckmühl und der FC Töging vor 132 Zuschauern. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 9. Minute durch Maximilian Gürtler in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Lukas Steidl den Vorsprung in der 60. Minute auf 2:0 aus.
Alles sah nach einem Sieg für den SV Brückmühl, doch die Gäste gaben nicht auf. Erich Kirchgessner verkürzte in der 81. Minute auf 1:2 und leitete die Aufholjagd der Gäste ein.
In einer turbulenten Schlussphase gelang Ivo Petrovic in der siebten Minute der Nachspielzeit noch der spektakuläre Ausgleichstreffer zum 2:2. Töging steht damit bei neun Punkten, während die Hausherren (sechs Punkte) wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt herschenkten.
SV Bruckmühl – FC Töging 2:2
SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Philipp Keller, Ajdin Mehinovic, Patrick Kunze, Johannes Wagener, Gerhard Stannek (95. Lukas Helldobler), Kilian Mayer (63. Lars Hänisch), Michele Cosentino (92. Constantin Bruens), Lukas Steidl (74. Tobias Bloier), Maximilian Gürtler
FC Töging: Michael Sennefelder, Maksim Moor (46. Karlo Jolić), Julian Niedermeier (61. Florian Huber), Pascal Kpohomouh, Julian Scherer, Ivo Petrovic, Zsombor Hejjas, Berat Uzun (61. Endurance Ighagbon), Romuald Lacazette, Johannes Grösslinger, Erich Kirchgessner
Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) - Zuschauer: 132
Tore: 1:0 Maximilian Gürtler (9.), 2:0 Lukas Steidl (60.), 2:1 Erich Kirchgessner (81.), 2:2 Ivo Petrovic (90.+7)