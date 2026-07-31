 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ticker

BZL Ost LIVE: Dorfen gegen Walpertskirchen - Holzkirchen in Rosenheim

2. Spieltag der Bezirksliga Ost

von Paul Ruser · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Will in Rosenheim den ersten Saisonsieg einfahren: Der TuS Holzkirchen.
Will in Rosenheim den ersten Saisonsieg einfahren: Der TuS Holzkirchen. – Foto: Sven Leifer

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Ost
Raubling
Reichertshei
TuS Prien
SV Walpertskirchen

Am Freitagabend finden vier Partien in der Bezirksliga Ost statt. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Heute, 18:30 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
0
0

Heute, 19:30 Uhr
SV Reichertsheim
SV ReichertsheimReichertshei
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
19:30live

Heute, 20:00 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
20:00live

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
15:00

Morgen, 18:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
TuS Raubling
TuS RaublingRaubling
18:00