BZL Ost LIVE: Dorfen führt und träumt weiter von der Meisterschaft

Im Mittelfeldduell ohne große Bedeutung setzt sich der FC Moosinning mit 2:0 gegen den SV Miesbach durch.

In Abwesenheit von Topstürmer Josef Sontheim (30 Tore in 25 Spielen) kassierte der SVM noch vor der Pause das 0:1 durch Marcos Hones. Auch in Halbzeit zwei blieb Miesbach ohne Treffer und musste in der Nachspielzeit noch das 0:2 durch Christian Häusler hinnehmen.

Moosinning überholt durch den Sieg den SVM und klettert auf Rang vier, hat aber keinerlei Aufstiegschancen mehr.

SV Miesbach – FC Moosinning 0:2

SV Miesbach: Wiesboeck, Veit, Städter, Gumberger (79. Pötzinger), Probst (58. Erten), Stoib, Mündl (85. Morena), Matschiner, Bauer, Pindado, Wiedmann - Trainer: Grünwald

FC Moosinning: Siegl, Lanzinger (46. Winhart), Jakob, Bauer (74. Schmolmann), Ball (46. Mayer), Haas (46. Abdane), Hones, Abdane, Lechner, Kamm, Häusler - Trainer: Ball

Tore: 0:1 Hones (28.), 0:2 Häusler (90.+2)