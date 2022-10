BZL Ost LIVE: Dorfen empfängt Buchbach - Keller-Duell bei Ostermünchen 14. Spieltag im Liveticker

Am Sonntag empfängt der TSV Dorfen die Reserve des Regionalligisten TSV Buchbach. Zwischen Ostermünchen und Waldperlach kommt es zum Showdown im Kampf um den Klassenerhalt. Hier der Live-Ticker.

Auf die Buchbacher Reserve wartet ein harter Brocken. Der abstiegsgefährdete TSV muss am 14. Spieltag der Bezirksliga Ost beim TSV Dorfen ran. Die Gastgeber wollen nach einer deutlichen Niederlage in der vergangenen Woche gegen Aufsteiger Srbija München gegen Buchbach wieder erfolgreich sein. Die Buchbacher dagegen können mit einem Sieg die Abstiegs-Ränge verlassen.

Keller-Krimi in der Bezirksliga Ost. Der SV Ostermünchen empfängt den SV Waldperlach. Beide Mannschaften stehen nach 13 Spielen bei 14 Zählern im unteren Tabellenabschnitt. Wer kann das Spiel für sich entscheiden und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen? Hier im Live-Ticker.

Im Duell der Tabellennachbarn gab es nach 90 Minuten keinen Sieger. Dabei sahe es lange vielversprechend für die Gäste aus. Stefan Schreyer brachte den SV Saaldorf nach nur zwei gespielten Minuten in Front. Michael Hauser erhöhte knapp zehn Minuten später auf 2:0. In der 52. Spielminute gelang Johannes Volkmar der Anschlusstreffer, ehe Stefan Haas 20 Minuten vor Schluss den 2:2-Endstand markierte. Somit ändert sich in der Tabelle wenig, der FC Moosinning steht auch weiterhin mit einem Zähler mehr als der SV Saaldorf auf dem siebten Platz.

FC Moosinning – SV Saaldorf 2:2

FC Moosinning: Aaron Siegl, Matthias Eschbaumer, Luis Haumann, Johannes Volkmar, Christian Reiser, Georg Ball (46. Florian Jakob), Stefan Haas, Thomas Auerweck, Alexander Auerweck (71. Alim Calis), Lukas Treffler (46. Maximilian Lechner), Christoph Kollmannsberger (38. Bastian Lanzinger) - Trainer: Christoph Ball - Trainer: Georg Ball

SV Saaldorf : Thomas Kern, Bernhard Helminger, Felix Großschädl, Robert Hafner, Johannes Hafner, Stefan Pöllner (55. Markus Rehrl), Maximilian Huber, Andreas Schuhegger, Paul König (18. Simon Zebhauser), Stefan Schreyer, Michael Hauser - Trainer: Pascal Ortner

Tore: 0:1 Stefan Schreyer (2.), 0:2 Michael Hauser (11.), 1:2 Johannes Volkmar (52.), 2:2 Stefan Haas (69.)