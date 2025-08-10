BZL Ost LIVE: Dockt Saaldorf oben an? - Forstinning zerlegt Ebersberg

Der 3. Spieltag in der Bezirksliga Ost hatte bereits einiges zu bieten. Dorfen bleibt weiter ungeschlagen gegen Siegsdorf, Holzkirchen klaut Töging Punkte und der SV Miesbach zerlegt den Sportbund Rosenheim. Am Sonntag empfängt der SV Saaldorf den SV Aschau am Inn.

Spiel am Sonntag: Heute, 14:00 Uhr SV Saaldorf SV Saaldorf SV Aschau am Inn SV Aschau 14:00 PUSH Spiele am Samstag: Gestern, 14:00 Uhr TSV Dorfen TSV Dorfen TSV Siegsdorf Siegsdorf 1 1 Abpfiff Dorfen verteidigt die Tabellenführung und bleibt weiter ohne Niederlage.Imm dritten Spiel der Saison führte der TSV lange mit 1:0 gegen Siegsdorf. In Minute 63 konnten die Gäste allerdings durch Aigner ausgleichen und klauen einen Punkt beim TSV. TSV Dorfen – TSV Siegsdorf 1:1

TSV Dorfen: Valentino Mierschke, Felix Blaha, Christopher Scott, Lukas Aimer (47. Emirhan Pala), Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Gerhard Thalmaier (60. Marvin Bräuniger), Leon Eicher, Alois Eberle (80. Yavuz Tenha), Daniel Mooser (65. Daniel Vorderwestner) - Trainer: Andreas Hartl - Trainer: Gerhard Thalmaier

TSV Siegsdorf: Fabian Geiger, Josef Wittmann (82. Matthias Bichler), Fabian Furch, Florian Zaunick, Elias Mayer (82. Markus Humhauser), Maximilian Huber, Sebastian Reiter, Maximilian Reiter, Liam Grill, Markus Hunklinger, Florian Aigner (86. Michael Hunglinger) - Trainer: Felix Maaßen

Tore: 1:0 Leon Eicher (38.), 1:1 Florian Aigner (63.) Gestern, 14:00 Uhr TuS Holzkirchen Holzkirchen FC Töging FC Töging 1 1 Abpfiff Töging bleibt weiter ungeschlagen, lässt aber Punkte in Holzkirchen liegen. Nach Führung durch Ivo Petrovic sah es lange nach einem Töginger Sieg aus, bis in Minute 70 Tobias Bebber den TuS-Ausgleich erzielte. TuS Holzkirchen – FC Töging 1:1

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Emil Albrecht, Bastian Eckl, Vincent Erlacher, Maximilian Avril, Stefan Hofinger, Maximilian Freundl (91. Nikhil Balachander), Tim Feldbrach, Tobias Bebber (71. Alpay Özgül) - Trainer: Orhan Akkurt

FC Töging: Michael Sennefelder, Julian Niedermeier, Pascal Kpohomouh, Julian Scherer, Ivo Petrovic, Zsombor Hejjas, Berat Uzun (58. Paul Meyer), Noah Nebmaier (91. Simon Koller), Johannes Grösslinger, Erich Kirchgessner, Karlo Jolić - Trainer: Robert Berg

Tore: 0:1 Ivo Petrovic (29.), 1:1 Tobias Bebber (69.) Gestern, 14:00 Uhr SB DJK Rosenheim SB Rosenheim SV Miesbach Miesbach 0 8 Abpfiff Reaktion gezeigt! Der SV Miesbach gewinnt auswärts beim Sportbund Rosenheim mit 8:0 und zeig nach der Niederlage gegen Aschheim, dass sie das Gewinnen nicht verlernt haben. Nach früher Führung durch Wiedmann erhöhten Sontheim und Erten noch vor der Pause, bevor das Miesbacher Schützenfest durch weitere Treffer von Sontheim, Erten und Wiedmann seinen Lauf nahm. SB DJK Rosenheim – SV Miesbach 0:8

SB DJK Rosenheim: Johannes Deckert, Marco Oberberger, Thomas Ofenmacher, Carlos Kurzer, Mike Kumberger (46. Silvio Havic), Luca Hayden (46. Alexander Waldschütz), Felix Heimes, Dominik Mauceri (46. Danyal Akdağ), Burak Durkaya, Sanel Sehric (76. Bohdan Merkulov), Leonit Vokrri (69. Miftar Tara) - Trainer: Patrick Zimpfer

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner, Noah Gumberger (81. Severin Heisinger), Michael Probst, Robert Mündl, Fabian Bauer (65. Florian Haas), Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann, Sean Erten (65. Benjamin Kram) - Trainer: Hans-Werner Grünwald

Tore: 0:1 Maximilian Wiedmann (1.), 0:2 Josef Sontheim (23.), 0:3 Sean Erten (45.), 0:4 Sean Erten (53.), 0:5 Josef Sontheim (59.), 0:6 Josef Sontheim (68.), 0:7 Maximilian Wiedmann (71.), 0:8 Maximilian Wiedmann (76.) Gestern, 16:00 Uhr TSV Ebersberg Ebersberg VfB Forstinning Forstinning 1 6 Abpfiff Der Kreisliga-Aufsteiger aus Ebersberg muss im Derby ordentlich Lehrgeld zahlen. Der VfB Forstinning gewinnt dank eines Hattrick von Matchwinner Opara deutlich mit 6:1 beim TSV und steht mit drei Siegen aus drei Spielen an der Tabellenspitze. TSV Ebersberg – VfB Forstinning 1:6

TSV Ebersberg: Marinus Pohl, Lukas Volkmann, Timo Schaller, Maximilian Baier, Thomas Grunwald (46. Semir Piric), Dominik Pries (89. Manuel Markio), Felix Hoppe, Moritz Eglseder, Lusilawo Kisungu, Yannik Sabatier (69. Benedikt Chirco), Jakob Sanftl (46. Florian Obermair) - Trainer: Michael Hieber

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev (67. Victor Bezerra do Nascimento), Noah Klemt, Omer Berbic, Leo Gabelunke (73. Hauke Knobloch), Emir Yildirim, Ante Basic (60. Dzemo Sefidanoski), Niklas Reitner, Ajlan Arifovic (73. Emirhan Keklikci), Mike Opara (68. Daniele Ciarlesi) - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth)

Tore: 0:1 Leo Gabelunke (3.), 0:2 Mike Opara (17.), 1:2 Timo Schaller (37.), 1:3 Mike Opara (41.), 1:4 Leo Gabelunke (59.), 1:5 Mike Opara (59. Foulelfmeter), 1:6 Daniele Ciarlesi (89.)

Rot: Timo Schaller (67./TSV Ebersberg/) Spiele am Freitag:

Der TSV Zorneding hat beim Spitzenteam TSV Ampfing den zweiten Saisonsieg verpasst. Dabei durften die Gäste zunächst sogar hoffen. Maximilian Hotz sorgte nach nicht einmal zwei Minuten für einen Zornedinger Blitzstart. Doch binnen weniger Minuten drehte das Topteam die Partie. Zunächst glich Oguzhan Kök per Kopf aus, dann drehte Alexander Spitzer, Neuzugang aus der Regionalliga, die Partie. Die endgültige Entscheidung fiel dann erst Sekunden vor dem Ende. Der eingewechselte Erhan Yazici machte den dritten Treffer für die Hausherren. TSV Ampfing – TSV Zorneding 3:1

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Andreas Bobenstetter, Michael Steppan, Bastian Grahovac, Louis Stanner, Alexander Spitzer, Thomas Weichselgartner, Oguzhan Kök (71. Kevin Kuffel), Lukas Brandl (61. Erhan Yazici), Julian Rabenseifner (90. Ruben Kroiss) - Trainer: Björn Hertl

TSV Zorneding: Michael Pohn, Tobias Lentner, Julian Ullrich (86. Nick Šibila), Yazar Taskin, Daniel Winzer, Nikolas Schwirtz, Luis Mikusch (76. Barancan Sengül), Maximilian Hotz, Kevin Pino Tellez (84. Paul Freihaut), Michael Witaschek (66. Markus Weth), Jannik Ast (46. Matthias Schuster) - Trainer: Sascha Bergmann

Tore: 0:1 Maximilian Hotz (2.), 1:1 Oguzhan Kök (10.), 2:1 Alexander Spitzer (18.), 3:1 Erhan Yazici (90.+4)

Der TSV Peterskirchen bleibt weiter punktlos. Auch im dritten Spiel ging das Team aus dem Raum Traunstein leer aus. Der SV Waldperlach dagegen dockt oben an. Bereits in der Anfangsphase brachte Patrick Röhl den SVW auf die Siegerstraße. Die Hoffnung auf den Sieg erhöhte sich noch weiter, als Philipp Schaefer die Führung noch vor der Pause ausbaute. Kurz nach dem Wiederanpfiff verkürzte Christoph Ortner für den TSV. Doch mehr als der Anschlusstreffer war nicht drin. Die Chancen auf einen ersten Punktgewinn erniedrigten sich noch weiter, als Raphael Reichgruber kurz vor dem Ende auch noch die gelb-rote Karte sah und die Peterskirchener fortan in Unterzahl agieren mussten. TSV Peterskirchen – SV Waldperlach 1:2

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Dominik Toller (46. Raphael Reichgruber), Felix Ecker, Lukas Hauser (46. Thomas Maier), Benedikt Randlinger (80. Marcel Mittelbach), Daniel Ortner (67. Simon Göbl), Marcel Schauberger, Alexander Thusbaß, Alexander Rohde, Georg Hütter (80. Lukas Gulden) - Trainer: Daniel Winklmaier

SV Waldperlach: Hugo Kaiser, Francesco Pardi, Semir Gracic, Marko Filipovic (65. Franclen Kalenga-Mutombo), Maximilian Kornbichler, Julius Becker (61. Dzenis Toskic), Fabian Wittmann, Philipp Schaefer, Patrick Röhrl (46. Zoran Dimitrijevic), Luca Mancusi, Roberto Valanzano - Trainer: Tobias Wittmann

Tore: 0:1 Patrick Röhrl (6.), 0:2 Philipp Schaefer (41.), 1:2 Christoph Ortner (50.)

Gelb-Rot: Raphael Reichgruber (93./Peterskirchen/)