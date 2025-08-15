Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der VfB Forstinning (re.) peilt im Derby gegen den TSV Zorneding den vierten Sieg im vierten Spiel an. – Foto: Markus Nebl
BZL Ost LIVE: Derby in Forstinning - Siegsdorf in Peterskirchen
Der 5. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost steht an. An diesem Freitag geht es schon am Nachmittag los, Grund hierfür ist Mariä Himmelfahrt. Unter anderem erwartet Forstinning den TSV Zorneding zum Derby. Die Liveticker.