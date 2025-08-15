 2025-08-14T11:39:53.462Z

Der VfB Forstinning (re.) peilt im Derby gegen den TSV Zorneding den vierten Sieg im vierten Spiel an.
Der VfB Forstinning (re.) peilt im Derby gegen den TSV Zorneding den vierten Sieg im vierten Spiel an. – Foto: Markus Nebl

BZL Ost LIVE: Derby in Forstinning - Siegsdorf in Peterskirchen

5. Spieltag im Liveticker

Der 5. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost steht an. An diesem Freitag geht es schon am Nachmittag los, Grund hierfür ist Mariä Himmelfahrt. Unter anderem erwartet Forstinning den TSV Zorneding zum Derby. Die Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
14:00

Heute, 16:00 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
16:00

Heute, 19:30 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
19:30

Heute, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
19:30

Heute, 20:00 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
FC Töging
FC TögingFC Töging
20:00

Spiele am Samstag:

