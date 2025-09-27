BZL OST LIVE: Bruckmühl zerlegt Gastgeber Miesbach

Der VfB Forstinning marschiert in der Bezirksliga Ost weiter vorneweg. Gegen Schlusslicht TSV Siegsdorf feierte der VfB einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg. Den Anfang machte früh in der Partie Nico Weismor (10.). Noch vor der Pause legte Dzemo Sefidanoski das 2:0 nach (38.).

Direkt nach dem Wiederanpfiff sorgte Emir Yildirim für die Entscheidung. Yildirim erzielte das 3:0 für den Spitzenreiter (49.). Leo Gabelunke erhöhte wenig später auf 4:0 (61.), ehe Emirhan Keklikci den 5:0-Endstand erzielte (88.). Während Forstinning weiter an der Tabellenspitze steht, muss Siegsdorf die nächste Niederlage hinnehmen und bleibt das Schlusslicht.

VfB Forstinning – TSV Siegsdorf 5:0

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Noah Klemt, Victor Bezerra do Nascimento, Leo Gabelunke, Emir Yildirim (69. Emirhan Keklikci), Dzemo Sefidanoski (74. Daniele Ciarlesi), Andreas Hollerith (74. Felix Breuer), Niklas Reitner (63. Hauke Knobloch), Ajlan Arifovic (63. Ante Basic), Mike Opara - Trainer: Gerhard Lösch

TSV Siegsdorf: Fabian König, Paul Glassl, Fabian Furch (71. Simon Maier), Florian Zaunick, Elias Mayer, Benedikt Gartner, Maximilian Huber, Maximilian Reiter (73. Markus Humhauser), Liam Grill, Matthias Bichler, Adrian Furch (69. Florian Aigner) - Trainer: Felix Maaßen

Schiedsrichter: Pascal Hohberger - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Nico Weismor (10.), 2:0 Dzemo Sefidanoski (38.), 3:0 Emir Yildirim (49.), 4:0 Leo Gabelunke (60.), 5:0 Emirhan Keklikci (88.)