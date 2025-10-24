BZL Ost LIVE: Bruckmühl jubelt - SVS noch nicht

Der SV Saaldorf hat die letzten beiden Spiele gewonnen und könnte sich heute gegen den SV Miesbach den dritten Sieg in Folge holen. Ganz andere Probleme haben hingegen der SV Bruckmühl und der TSV Siegsdorf. Beide kämpfen um Punkte im Keller-Duell. Die Spiele in der Übersicht.