Der TSV Siegsdorf (grün) kämpft auch in dieser Saison gegen den Abstieg. (Archivbild)
Der TSV Siegsdorf (grün) kämpft auch in dieser Saison gegen den Abstieg. (Archivbild) – Foto: mb.presse / Butzhammer

BZL Ost LIVE: Bruckmühl jubelt - SVS noch nicht

15. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost

Der SV Saaldorf hat die letzten beiden Spiele gewonnen und könnte sich heute gegen den SV Miesbach den dritten Sieg in Folge holen. Ganz andere Probleme haben hingegen der SV Bruckmühl und der TSV Siegsdorf. Beide kämpfen um Punkte im Keller-Duell. Die Spiele in der Übersicht.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
1
0

Heute, 19:30 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
0
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
15:00

Spiele am Sonntag:

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
14:30

