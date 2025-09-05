Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sprintet der VfB Forstinning beim SV Bruckmühl zum nächsten Sieg? – Foto: Bernhard Schmöller, Manfr
BZL Ost LIVE: Bruckmühl gegen Spitzenreiter - Ampfing bei Aufsteiger
Am Freitagabend stehen drei Partien in der Bezirksliga Ost auf dem Programm. Der Tabellenführer aus Forstinning gastiert beim Kellerkind Bruckmühl, Töging empfängt Dorfen. Ampfing spielt beim Liganeuling aus Aschau am Inn auf. Der Spieltag in der Übersicht.