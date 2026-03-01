BZL Ost LIVE: Blitzstart für Saaldorf! Hafner trifft direkt für den SV

Der Tabellenvorletzte TSV Ebersberg empfing Zorneding am 19. Spieltag der Bezirksliga Ost. Nach 33 Minuten bestritten die Gastgeber die Partie nur noch mit zehn Mann. Nikita Posmashnyi sah die erste rote Karte des Spieltags. Dies nutzten die Gäste zu ihrem Vorteil. Luis Mikusch war etwas später der Torschütze zum 1:0 (41.). Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit wurde Paul Schweighardt des Platzes verwiesen - beide Parteien spielten nun mit einem Mann weniger. Timo Schaller löste den Knoten bei den Gastgebern mit dem 1:1 (52.) und eröffnete das Torspektakel des Nachmittags.

Schnell kam die Antwort der Gäste: Jannik Ast und Luis Mikush erhöhten zunächst auf 1:3 (57./66.). Die Gastgeber meldeten sich aber wieder zurück: Drei Treffer gab es im Anschluss. Yannik Sabatier (78./90.+1.) und Moritz Eglseder (88.) waren die Torschützen. Der TSV Ebersberg schaffte so den erhofften Befreiungsschlag.

TSV Ebersberg – TSV Zorneding 4:3

TSV Ebersberg: Marinus Pohl, Timo Schaller, Simon Wiener (46. Lusilawo Kisungu), Maximilian Baier, Stefan Niedermaier (75. Semir Piric), Thomas Grunwald (63. Florian Obermair), Severin Niedermaier (81. Moritz Eglseder), Benedikt Schmidmaier, Yannik Sabatier, Eren Kesgin (75. Aldin Rushiti), Nikita Posmashnyi - Trainer: Michael Hieber

TSV Zorneding: Michael Pohn, Markus Bayer, Tobias Lentner, Yazar Taskin (91. Maximilian Jarosch), Daniel Winzer, Paul Schweighardt, Paul Freihaut, Luis Mikusch (83. Matthias Schuster), Marco Rastel (50. Michael Witaschek), Jannik Ast (66. Julian Ullrich), Lorenz Leger - Trainer: Sascha Bergmann

Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Luis Mikusch (41.), 1:1 Timo Schaller (52.), 1:2 Jannik Ast (57.), 1:3 Luis Mikusch (66.), 2:3 Yannik Sabatier (78.), 3:3 Moritz Eglseder (88.), 4:3 Yannik Sabatier (90.)

Rot: Nikita Posmashnyi (33./TSV Ebersberg/)

Rot: Paul Schweighardt (47./TSV Zorneding/)



