BZL Ost LIVE: Blitzstart Ampfing - Karatepe dreht das Spiel für Aschau

von Paul Ruser · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

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Gastiert in Bruckmühl: Der SV Aschau/Inn. – Foto: mb.presse / Butzhammer

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Am Samstag finden drei Partien in der Bezirksliga Ost statt. Der Spieltag in der Übersicht.

Der TSV Dorfen und der SV Walpertskirchen trennten sich torlos. Dorfen ist mit dem Punktgewinn zumindest über Nacht Spitzenreiter, Walpertskirchen ist Achter.

TSV Dorfen – SV Walpertskirchen 0:0

TSV Dorfen: Philipp Strunk, Timo Lorant, Christopher Scott (80. Bastian Rachl), Alexander Heilmeier (78. Pedro Flores), Alexander Linner, Florian Brenninger, Julian Kreuzpaintner, Gerhard Thalmaier, Leon Eicher (56. Markus Mittermaier), Clemens Blaha (56. Alois Eberle), Manuel Zander - Trainer: Andreas Hartl

SV Walpertskirchen: Marvin Thormann, Tobias Rauch, Noah Baumann, Raphael Hösl, Bastian Keilhacker, Florian Rauch, Daniel Schuler, Luca Fellermeier (90. Dimitrije Cvetkovic), Christian Käser, Paul Jäger (56. Adrian Alexy), Tom Simml (85. Stefan Pfanzelt) - Trainer: Josef Heilmeier

Tore: keine Tore