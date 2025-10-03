BZL Ost LIVE: Bleibt Ampfing-Trainer Djimsiti weiter ohne Niederlage?

Am Donnerstagabend konnte der SV Bruckmühl gegen den TSV Dorfen einen Zähler einsammeln. Am Feiertag trifft der FC Aschheim auf den TSV Ampfing. Kann Ampfing unter dem neuem Trainer weiter konstant Punkte holen? Der Spieltag in der Übersicht.

Beide Teams bleiben nach der Punkteteilung auf ihren Plätzen. Dorfen ist zumindest bis morgen Abend noch Vierter, Bruckmühl steht auf Rang 15.

SV Bruckmühl – TSV Dorfen 0:0

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Philipp Keller, Ajdin Mehinovic, Tobias Bloier (89. Lars Hänisch), Patrick Kunze, Johannes Wagener, Marlon Radzynski (70. Lukas Helldobler), Kilian Mayer (83. Andreas Wechselberger), Michele Cosentino, Lukas Steidl - Trainer: Mike Probst

TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha, Timo Lorant, Andreas Folger, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Daniel Vorderwestner (62. Marvin Bräuniger), Michael Friemer (72. Bastian Rachl), Gerhard Thalmaier (86. Alois Eberle), Leon Eicher - Trainer: Andreas Hartl

Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim)

Tore: keine Tore