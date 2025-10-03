 2025-10-02T08:44:29.515Z

Er ist der Nachfolger von Björn Hertl beim TSV Ampfing: Burim Djimsiti.
Er ist der Nachfolger von Björn Hertl beim TSV Ampfing: Burim Djimsiti. – Foto: mb.presse / Butzhammer

BZL Ost LIVE: Bleibt Ampfing-Trainer Djimsiti weiter ohne Niederlage?

12. Spieltag der Bezirksliga Ost

Am Donnerstagabend konnte der SV Bruckmühl gegen den TSV Dorfen einen Zähler einsammeln. Am Feiertag trifft der FC Aschheim auf den TSV Ampfing. Kann Ampfing unter dem neuem Trainer weiter konstant Punkte holen? Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
0
0

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
FC Töging
FC TögingFC Töging
15:00

Spiele am Sonntag

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
14:00

So., 05.10.2025, 14:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
14:30

Spiel am Donnerstag

Gestern, 19:30 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
0
0
Abpfiff

Beide Teams bleiben nach der Punkteteilung auf ihren Plätzen. Dorfen ist zumindest bis morgen Abend noch Vierter, Bruckmühl steht auf Rang 15.

SV Bruckmühl – TSV Dorfen 0:0
SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Philipp Keller, Ajdin Mehinovic, Tobias Bloier (89. Lars Hänisch), Patrick Kunze, Johannes Wagener, Marlon Radzynski (70. Lukas Helldobler), Kilian Mayer (83. Andreas Wechselberger), Michele Cosentino, Lukas Steidl - Trainer: Mike Probst
TSV Dorfen: Maximilian Grichtmaier, Felix Blaha, Timo Lorant, Andreas Folger, Alexander Heilmeier, Alexander Linner, Florian Brenninger, Daniel Vorderwestner (62. Marvin Bräuniger), Michael Friemer (72. Bastian Rachl), Gerhard Thalmaier (86. Alois Eberle), Leon Eicher - Trainer: Andreas Hartl
Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim)
Tore: keine Tore

