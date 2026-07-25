 2026-07-23T06:38:08.609Z

Ticker

BZL Ost LIVE: Aufsteiger Reichertsheim startet – Holzkirchen in Dorfen

1. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 13:08 Uhr · 0 Leser
Reichertsheim startet heute gegen Aschau.
Reichertsheim startet heute gegen Aschau. – Foto: Marc Marasescu

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Ost
Raubling
Reichertshei
TuS Prien
SV Walpertskirchen

Am Samstag ziehen acht Teams in der Bezirksliga Ost nach. Miesbach empfängt Töging, der TuS aus Holzkirchen spielt gegen den TSV Dorfen, Aschau duelliert sich gegen den Aufsteiger aus Reichertsheim und Peterskirchen bekommt es mit der TuS Prien am Chiemsee zu tun. Alle Spiele im Live-Ticker:

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
FC Töging
FC TögingFC Töging
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
SV Reichertsheim
SV ReichertsheimReichertshei
14:00live

Heute, 18:00 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
TuS Prien am Chiemsee
TuS Prien am Chiemsee TuS Prien
18:00

Spiel am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
1
1
Abpfiff

Karlo Jolić brachte den TSV Ampfing vor 320 Zuschauern bereits nach sechs Zeigerumdrehungen in Front, zehn Minuten später konnte Christian Käser ausgleichen. In der zweiten Hälfte sah der eingewechselte Valentin Pinzariu schnell gelb, sein Joker-Einsatz war nach der zweiten Verwarnung schon nach elf Minuten beendet.

SV Walpertskirchen – TSV Ampfing 1:1
SV Walpertskirchen: Marvin Thormann, Tobias Rauch (85. Nils Pallarès Basullas), Raphael Hösl, Dimitrije Cvetkovic, Florian Baumann (39. Adrian Alexy), Florian Rauch, Daniel Schuler, Bastian Keilhacker, Luca Fellermeier (90. Quirin Lerch), Christian Käser (76. Metehan Özen), Tom Simml (61. Paul Jäger) - Trainer: Josef Heilmeier
TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Riccardo Savarese, Louis Stanner (60. Jubril Oseni), Marcel Spitzer, Albin Krasnic, Michael Steppan, Alexander Spitzer, Irfan Selimovic (61. Valentin Pinzariu), Fred Tukeba, Karlo Jolić (80. Noah Drews) - Trainer: Slaven Jokic
Tore: 0:1 Karlo Jolić (6.), 1:1 Christian Käser (16.)
Gelb-Rot: Valentin Pinzariu (72./TSV Ampfing/)

Spiele am Sonntag

Morgen, 16:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
16:30

Morgen, 17:00 Uhr
TuS Raubling
TuS RaublingRaubling
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
17:00