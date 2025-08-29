 2025-08-28T05:22:00.927Z

Der Landesliga-Absteiger SV Bruckmühl (schwarze Trikots) ist beim Aufsteiger TSV Ebersberg zu Gast.
Der Landesliga-Absteiger SV Bruckmühl (schwarze Trikots) ist beim Aufsteiger TSV Ebersberg zu Gast. – Foto: Tamara Rabuser

BZL OST LIVE: Aufsteiger gegen Absteiger - Miesbach beim Ersten

7. Spieltag im Liveticker

Am Freitagabend wird der 7. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost eingeläutet. Der FC Aschheim empfängt Saaldorf, SV Miesbach muss zum Tabellenführer Forstinning und Aufsteiger Ebersberg erwartet Landesliga-Absteiger Bruckmühl. Die Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
0
1

Heute, 19:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
0
0

Heute, 20:00 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
20:00

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
15:00

Spiel am Sonntag:

So., 31.08.2025, 13:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
FC Töging
FC TögingFC Töging
13:30

