Der Landesliga-Absteiger SV Bruckmühl (schwarze Trikots) ist beim Aufsteiger TSV Ebersberg zu Gast. – Foto: Tamara Rabuser
BZL OST LIVE: Aufsteiger gegen Absteiger - Miesbach beim Ersten
Am Freitagabend wird der 7. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost eingeläutet. Der FC Aschheim empfängt Saaldorf, SV Miesbach muss zum Tabellenführer Forstinning und Aufsteiger Ebersberg erwartet Landesliga-Absteiger Bruckmühl. Die Liveticker.