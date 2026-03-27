 2026-03-25T14:09:28.761Z

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BZL Ost LIVE: Aschheim legt vor – Forstinning zieht nach

23. Spieltag der Bezirksliga Ost

von Luca Hayden · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Spitzenreiter VfB Forstinning ist am Freitagabend gegen Kellerkind Bruckmühl gefordert.
Spitzenreiter VfB Forstinning ist am Freitagabend gegen Kellerkind Bruckmühl gefordert. – Foto: Marc Marasescu

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SV Bruckmühl
Ebersberg
SB Rosenheim

In der Bezirksliga Ost eröffnet das Spitzenduo den 23. Spieltag. Am Freitagabend empfängt Tabellenführer Forstinning Abstiegskandidat SV Bruckmühl. Außerdem ist Aschheim im Heimspiel gegen Peterskirchen gefordert.

Spiele am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
1
0

Heute, 19:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
2
0
+Video

Spiele am Samstag

Morgen, 13:30 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
13:30

Morgen, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
FC Töging
FC TögingFC Töging
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
14:00

Spiel am Sonntag

So., 29.03.2026, 13:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
13:30