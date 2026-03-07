BZL Ost LIVE: Aschheim lässt die Muskeln spielen – Siegsdorf mit Moral

Der Startschuss des 20. Spieltags sollte eigentlich in Bruckmühl fallen. Aufgrund des unbespielbaren Untergrunds musste die Partie zwischen dem SVB und dem TuS Holzkirchen abgesagt werden. Am heutigen Samstag standen sich sechs Teams gegenüber: Miesbach empfing Ampfing im Verfolger-Duell, Siegsdorf musste gegen Peterskirchen punkten, Aschau hoffte auf eine Überraschung gegen das Spitzenteam aus Aschheim. Der Spieltag in der Übersicht.
200 Zuschauer erlebten in Siegsdorf eine lange torlose Partie, die es am Ende jedoch in sich hatte. Georg Hütter brachte Peterskirchen in der 83. Minute in Führung. Als die Gäste bereits den Sieg vor Augen hatten, schlug Simon Maier in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit dem Ausgleich zum 1:1 zu.
TSV Siegsdorf – Peterskirchen 1:1
TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann (66. Maximilian Reiter), Paul Glassl, Fabian Furch, Florian Zaunick, Elias Mayer, Paul Wittmann (8. Felix Brandner), Maximilian Huber, Florian Aigner, Samuel Anthuber (86. Simon Maier), Adrian Furch
Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Felix Ecker, Samuel Kaltenhauser, Benedikt Randlinger (72. Simon Göbl), Kilian Spiel, Marcel Schauberger, Alexander Thusbaß (88. Dominik Toller), Alexander Irlweg (76. Daniel Ortner), Alexander Rohde (72. Georg Hütter), Jonas Huber (91. Lukas Gulden)
Schiedsrichter: Mustafa Kücük (Bruckmühl) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Georg Hütter (83.), 1:1 Simon Maier (90.+6)
Wilde Partie in Miesbach! Berat Akcay brachte den TSV Ampfing vor 180 Zuschauern in der 28. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Josef Sontheim die Partie für den SV Miesbach: Zunächst verwandelte er in der 50. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich, ehe er in der 61. Minute auf 2:1 stellte. Akcay sorgte in der 70. Minute erneut für den Gleichstand. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte Kevin Kuffel in der 81. Minute.
SV Miesbach – TSV Ampfing 2:3
SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Jonas Matschiner (90. Niklas Kottmair), Benedikt Gerr (86. Felix Scherer), Robert Mündl (71. Maximilian Wiedmann), Fabian Bauer (90. Dominik Schumacher), Ricardo Pindado (86. Sean Erten), Drilon Shukaj, Florian Haas, Josef Sontheim
TSV Ampfing: Domen Bozjak, Riccardo Savarese (56. Marcel Spitzer), Albin Krasnic, Maximilian Manghofer, Valentin Pinzariu (62. Daniel Toma), Michael Steppan, Kevin Kuffel, Alexander Spitzer, Lukas Brandl, Berat Akcay, Karlo Jolić (89. Thomas Weichselgartner)
Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Berat Akcay (28.), 1:1 Josef Sontheim (50. Foulelfmeter), 2:1 Josef Sontheim (61.), 2:2 Berat Akcay (70.), 2:3 Kevin Kuffel (81.)