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BZL Ost LIVE: Aschheim empfängt Kellerkind Ebersberg

28. Spieltag im Live-Ticker

von Paul Ruser · 28.04.2026, 22:00 Uhr · 0 Leser
Kann sich noch nicht Bezirksliga-Meister nennen: Der VfB Forstinning um Ajlan Arifovic.
Kann sich noch nicht Bezirksliga-Meister nennen: Der VfB Forstinning um Ajlan Arifovic. – Foto: Marc Marasescu

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Forstinning
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Ebersberg
SB Rosenheim

Am Donnerstagabend trifft der FC Aschheim auf den TSV Ebersberg. Die Gäste hoffen auf eine Überraschung im Abstiegskampf.

Spiel am Donnerstag

Heute, 19:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
19:30

Spiel am Dienstag

Di., 28.04.2026, 19:30 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
2
2
Abpfiff

Mit der Meisterfeier muss sich der VfB Forstinning vorerst noch gedulden, beim TSV Peterskirchen spielte man nur remis. Leo Gabelunke brachte den Spitzenreiter nach einer halben Stunde in Front, Georg Hütter glich kurz vor der Pause aus (41.). Nach dem Seitenwechsel drehte Alexander Rohde die Partie für die Gastgeber (79.), Nico Weismor konnte die Niederlage für den VfB in letzter Sekunde verhindern. Sollte der FC Aschheim am Donnerstagabend nicht gegen den TSV Ebersberg gewinnen, wäre der VfB Forstinning vorzeitig Meister. Andernfalls kann sich Forstinning im direkten Duell mit Aschheim (08.05.) zum Champion küren. Peterskirchen steht auf dem sechsten Platz.

Peterskirchen – VfB Forstinning 2:2
Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Raphael Reichgruber, Samuel Kaltenhauser (18. Dominik Toller), Benedikt Randlinger, Daniel Ortner (86. Alexander Irlweg), Kilian Spiel (89. Markus Schauberger), Marcel Schauberger, Thomas Maier, Alexander Rohde (90. Simon Göbl), Georg Hütter - Trainer: Daniel Winklmaier
VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Noah Klemt, Omer Berbic, Leo Gabelunke, Emir Yildirim, Dzemo Sefidanoski, Ante Basic (78. Aleksandar Aco Novakovic), Ajlan Arifovic, Anes Sefidanoski, Daniele Ciarlesi (46. Mike Opara) - Trainer: Gerhard Lösch
Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Leo Gabelunke (29.), 1:1 Georg Hütter (41.), 2:1 Alexander Rohde (79.), 2:2 Nico Weismor (90.+3)

Spiele am Samstag

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
14:00

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
FC Töging
FC TögingFC Töging
14:00

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
14:00

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
15:00

Spiel am Sonntag

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
14:00

Spiel am Dienstag

Di., 05.05.2026, 18:15 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
18:15