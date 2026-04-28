BZL Ost LIVE: Aschheim empfängt Kellerkind Ebersberg

Mit der Meisterfeier muss sich der VfB Forstinning vorerst noch gedulden, beim TSV Peterskirchen spielte man nur remis. Leo Gabelunke brachte den Spitzenreiter nach einer halben Stunde in Front, Georg Hütter glich kurz vor der Pause aus (41.). Nach dem Seitenwechsel drehte Alexander Rohde die Partie für die Gastgeber (79.), Nico Weismor konnte die Niederlage für den VfB in letzter Sekunde verhindern. Sollte der FC Aschheim am Donnerstagabend nicht gegen den TSV Ebersberg gewinnen, wäre der VfB Forstinning vorzeitig Meister. Andernfalls kann sich Forstinning im direkten Duell mit Aschheim (08.05.) zum Champion küren. Peterskirchen steht auf dem sechsten Platz.

Peterskirchen – VfB Forstinning 2:2

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Raphael Reichgruber, Samuel Kaltenhauser (18. Dominik Toller), Benedikt Randlinger, Daniel Ortner (86. Alexander Irlweg), Kilian Spiel (89. Markus Schauberger), Marcel Schauberger, Thomas Maier, Alexander Rohde (90. Simon Göbl), Georg Hütter - Trainer: Daniel Winklmaier

VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Noah Klemt, Omer Berbic, Leo Gabelunke, Emir Yildirim, Dzemo Sefidanoski, Ante Basic (78. Aleksandar Aco Novakovic), Ajlan Arifovic, Anes Sefidanoski, Daniele Ciarlesi (46. Mike Opara) - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Philipp Steinbach (Mintraching) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Leo Gabelunke (29.), 1:1 Georg Hütter (41.), 2:1 Alexander Rohde (79.), 2:2 Nico Weismor (90.+3)