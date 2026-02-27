 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

BZL OST LIVE: Aschheim empfängt den SV Waldperlach

19. Spieltag der Bezirksliga Ost

von Luca Hayden · Heute, 17:30 Uhr
Der FC Aschheim trifft am Freitagabend auf Waldperlach.
Der FC Aschheim trifft am Freitagabend auf Waldperlach. – Foto: Sven Leifer

Es geht wieder los in der Bezirksliga Ost! Bereits am Freitagabend ist Waldperlach beim FC Aschheim zu Gast.

Spiele am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
19:30

Spiele am Samstag

Morgen, 13:30 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
13:30

Morgen, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
FC Töging
FC TögingFC Töging
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
15:00

Spiele am Sonntag

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
14:00