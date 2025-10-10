 2025-10-10T17:03:43.034Z

Der SV Waldperlach (weiß) will nach zwei Niederlagen am Stück zurück in die Erfolgsspur. – Foto: Manfred Neueder, Marc Marasesc

BZL Ost LIVE: Aschheim dreht Rückstand, Bruckmühl sieht knapp

13. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost

Der FC Aschheim will im Aufstiegsrennen gegen Abstiegskandidat Ebersberg weiter punkten, Kellerkind Bruckmühl empfängt den SV Waldperlach. Alle Spiele am 13. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost im Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
1
0
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
1
2
Abpfiff

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
15:00

Spiele am Sonntag:

So., 12.10.2025, 13:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
13:30

