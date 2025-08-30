BZL Ost LIVE: Aschau verkürzt gegen TuS - Doppelschlag in Dorfen

Der TSV Ebersberg setzt ein Ausrufezeichen. Im Heimspiel dreht die Hieber-Elf die Partie gegen den SV Bruckmühl, feiert den zweiten Dreier in Folge und zieht damit am direkte Konkurrenten vorbei.

Doch danach sah es anfangs nicht aus. Denn Patrick Kunze traf bereits nach 14 Spielminuten zur Gästeführung. Doch mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten drehte Ebersberg die Partie. Erst Maximilian Volk (37. Minute), dann Thomas Grünwald (39.) netzten zum 2:1-Halbzeitstand ein.

Nach dem Seitenwechsel dauerte bis in tief in die Schlussminuten, ehe die Partie entschieden war. Moritz Eglseder packte in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Deckel endgültig drauf und sorgte für den 3:1-Endstand.

TSV Ebersberg – SV Bruckmühl 3:1

TSV Ebersberg: Lukas Schmidmaier, Timo Schaller (66. Maximilian Baier), Simon Wiener (74. David Volkmann), Ägidius Wieser (46. Severin Niedermaier), Maximilian Volk, Thomas Grunwald, Florian Obermair, Dominik Pries, Felix Hoppe, Lusilawo Kisungu (90. Semir Piric), Yannik Sabatier (79. Moritz Eglseder) - Trainer: Michael Hieber

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Andreas Wechselberger (60. Kilian Mayer), Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Ajdin Mehinovic, Tobias Bloier, Lukas Helldobler (77. Gerhard Stannek), Patrick Kunze, Johannes Wagener, Michele Cosentino, Maximilian Gürtler (73. Manuel Künzler) - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Rupert Steininger (Schwabing) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Patrick Kunze (14.), 1:1 Maximilian Volk (37.), 2:1 Thomas Grunwald (39.), 3:1 Moritz Eglseder (90.+6)