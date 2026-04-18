BZL Ost LIVE: Aschau in Führung - Forstinning demontiert Siegsdorf

Drei ganz wichtige Punkte für den SV Bruckmühl. Im Abstiegskampf besiegte der SVB den SV Miesbach im Derby und kann sich etwas von der Abstiegszone absetzen. Miesbach muss dagegen aufpassen, nicht doch noch unten reinzurutschen.

Nach rund einer halben Stunde brachte Patrick Kunze die Hausherren mit 1:0 in Führung (31.). Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Bruckmühl: Manuel Künzler erzielte den Treffer zum 2:0-Endstand (45.).

SV Bruckmühl – SV Miesbach 2:0

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Patrick Kunze (87. Kilian Mayer), Marlon Radzynski, Manuel Künzler (81. Ajdin Mehinovic), Gerhard Stannek, Luca Piga, Michele Cosentino (90. Eryk Dziduch), Lukas Steidl (75. Johannes Brendle) - Trainer: Mike Probst

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Jonas Matschiner, Felix Scherer, Benedikt Gerr (75. Noah Gumberger), Fabian Bauer (84. Niklas Kottmair), Ricardo Pindado (60. Sean Erten), Drilon Shukaj, Florian Haas, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann (39. Tobias Veit) - Trainer: Hans-Werner Grünwald

Schiedsrichter: Florian Bauer (Huglfing) - Zuschauer: 223

Tore: 1:0 Patrick Kunze (31.), 2:0 Manuel Künzler (45.)