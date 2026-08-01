BZL Ost LIVE: Aschau feiert späten Dreier - Ampfing siegt knapp

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Gastiert in Bruckmühl: Der SV Aschau/Inn. – Foto: mb.presse / Butzhammer

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Am Samstag finden drei Partien in der Bezirksliga Ost statt. Der Spieltag in der Übersicht.

SV Bruckmühl – SV Aschau am Inn 2:3 SV Bruckmühl: Hans-Peter Brandstetter, Michael Kraxenberger, Leo Pritzl, Patrick Kunze, Andreas Wechselberger, Manuel Künzler (82. Niklas Macek), Niko Hable (61. Maximilian Schemkes), Veysel Kilic, Felix Mark (84. Kilian Mayer), Yanik Molitor (89. Samba Jawara), Patrick Gigla - Trainer: Mike Probst SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner (84. Luciano Liqui Liqui), Birol Karatepe, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck, Timo Budig (46. Bastian Grahovac), Lukas Huber, Daniel Steinhauer, Jan Vetter (90. Jonas Salzeder), Felix Weber (90. Lukas Hauser), Luca Reiner (65. Erhan Yazici) - Spielertrainer: Thomas Deißenböck Tore: 0:1 Luca Reiner (20.), 1:1 Yanik Molitor (36.), 2:1 Yanik Molitor (38.), 2:2 Luciano Liqui Liqui (86.), 2:3 Birol Karatepe (90.)

Der SV Aschau am Inn konnte sich nach Abpfiff über einen Auswärtssieg freuen. Luca Reiner brachte die Gäste in der 20. Minute in Front, Yanik Molitor konnte die Partie innerhalb weniger Augenblicke drehen (36. und 38.). Lange sah es nach einem Heimsieg für Bruckmühl aus, ehe die Gäste spät zuschlagen konnten: Luciano Liqui Liqui glich zunächst aus (86.), vier Minuten später erzielte Birol Karatepe den Siegtreffer. Aschau am Inn bleibt mit dem Dreier an der Spitze der Tabelle, Bruckmühl ist nun Vierter.

Der TSV Dorfen und der SV Walpertskirchen trennten sich torlos. Dorfen ist mit dem Punktgewinn zumindest über Nacht Spitzenreiter, Walpertskirchen ist Achter.

TSV Dorfen – SV Walpertskirchen 0:0

TSV Dorfen: Philipp Strunk, Timo Lorant, Christopher Scott (80. Bastian Rachl), Alexander Heilmeier (78. Pedro Flores), Alexander Linner, Florian Brenninger, Julian Kreuzpaintner, Gerhard Thalmaier, Leon Eicher (56. Markus Mittermaier), Clemens Blaha (56. Alois Eberle), Manuel Zander - Trainer: Andreas Hartl

SV Walpertskirchen: Marvin Thormann, Tobias Rauch, Noah Baumann, Raphael Hösl, Bastian Keilhacker, Florian Rauch, Daniel Schuler, Luca Fellermeier (90. Dimitrije Cvetkovic), Christian Käser, Paul Jäger (56. Adrian Alexy), Tom Simml (85. Stefan Pfanzelt) - Trainer: Josef Heilmeier

Tore: keine Tore