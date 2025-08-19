 2025-08-14T11:39:53.462Z

Thomas Deißenböck trifft mit dem SV Aschau/Inn auf den TSV Peterskirchen.
Thomas Deißenböck trifft mit dem SV Aschau/Inn auf den TSV Peterskirchen. – Foto: mb.presse / Butzhammer

BZL Ost LIVE: Aschau empfängt den TSV Peterskirchen

4. Spieltag der Bezirksliga Ost

Englische Woche in der Bezirksliga Ost. Den Auftakt macht am Dienstagabend das Duell zwischen dem SV Aschau/Inn und dem TSV Peterskirchen.

Spiel am Dienstag

Heute, 19:30 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
19:30

Spiele am Mittwoch

Morgen, 18:15 Uhr
FC Töging
FC TögingFC Töging
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
18:15

Morgen, 18:15 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
18:15

Morgen, 18:15 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
18:15

Morgen, 18:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
18:30

Morgen, 19:00 Uhr
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
19:00

Morgen, 19:30 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
19:30

Luca HaydenAutor