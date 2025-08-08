Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Für den FC Aschheim steht das zweite Heimspiel an. – Foto: Valentin Hack
BZL Ost LIVE: Ampfing dreht Partie - Waldperlach mit Blitzstart
Der 3. Spieltag in der Bezirksliga Ost steht an. Der TSV Ampfing empfängt zum Auftakt den TSV Zorneding. Der TSV Peterskirchen hat den SV Waldperlach zu Gast. Der FC Aschheim bekommt es mit Absteiger SV Bruckmühl zutun.