Für den FC Aschheim steht das zweite Heimspiel an.
Für den FC Aschheim steht das zweite Heimspiel an. – Foto: Valentin Hack

BZL Ost LIVE: Ampfing dreht Partie - Waldperlach mit Blitzstart

3. Spieltag im Live Ticker

Der 3. Spieltag in der Bezirksliga Ost steht an. Der TSV Ampfing empfängt zum Auftakt den TSV Zorneding. Der TSV Peterskirchen hat den SV Waldperlach zu Gast. Der FC Aschheim bekommt es mit Absteiger SV Bruckmühl zutun.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
2
1

Heute, 19:30 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
0
1

Heute, 19:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
1
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
FC Töging
FC TögingFC Töging
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
14:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
16:00

Spiel am Sonntag:

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
14:00

Aufrufe: 08.8.2025, 17:45 Uhr
Alexander NikelAutor