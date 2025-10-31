 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Felix Großschädl (re.) und der SV Saaldorf sind in Bruckmühl gefordert.
Felix Großschädl (re.) und der SV Saaldorf sind in Bruckmühl gefordert. – Foto: Marc Marasescu

BZL OST LIVE: Absage in Töging – Bruckmühl empfängt Saaldorf

16. Spieltag der Bezirksliga Ost

BZL Oberbayern Ost
Forstinning
SV Bruckmühl
Ebersberg
SB Rosenheim

Rückrundenstart in der Bezirksliga Ost. Am Freitagabend empfängt Bruckmühl den SV Saaldorf. Die Partie in Töging wurde abgesagt.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV Bruckmühl
SV Saaldorf
SV Saaldorf
19:00

Heute, 19:30 Uhr
FC Töging
FC Töging
FC Aschheim
FC Aschheim
Abgesagt

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Forstinning
VfB Forstinning
TuS Holzkirchen
TuS Holzkirchen
14:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am Inn
TSV Dorfen
TSV Dorfen
16:00

Spiele am Sonntag

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Zorneding
TSV Zorneding
SB DJK Rosenheim
SB DJK Rosenheim
14:00

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Miesbach
SV Miesbach
Peterskirchen
Peterskirchen
14:00

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Waldperlach
SV Waldperlach
TSV Siegsdorf
TSV Siegsdorf
14:30

