BZL Ost: Last-Minute-Wahnsinn in Aschau - Holzkirchen gewinnt Derby

Viele Augen werden am Mittwochabend mit Sicherheit gespannt auf die Nachholspiele der Bezirksliga Ost geblickt haben. Der TuS Holzkirchen entschied das Derby gegen den SV Miesbach für sich. Im Anschluss stand das Kellerduell zwischen dem SV Aschau am Inn und dem SV Saaldorf an - mit einem irren Finish.
Im frühen Nachholspiel der Bezirksliga Ost standen sich der TuS Holzkirchen und der SV Miesbach im Derby gegenüber. Für beide Teams geht es bis zum Saisonende in wenigen Wochen noch um viel.
Am Ende entschied der Turn- und Sportverein das Lokalduell knapp und spät für sich. Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus. Der Ex-Holzkirchner Sean Erten brachte den SVM nach 24 Minuten in Führung. Doch nur zehn Minuten später glich Torjäger Gilbert Diep auf der Gegenseite schon wieder auf.
Insgesamt bewegte sich die Partie auf einem eher durchschnittlichen Niveau. Die Gastgeber waren besser, die Gäste kamen in der zweiten Hälfte dennoch immer wieder gefährlich vor das Heimteam. In der Schlussphase hatte Holzkirchen dann ebenfalls aussichtsreiche Möglichkeiten und nutze eine davon. Andreas Bauer erzielte nach 83 Zeigerumdrehungen den goldenen Treffer.
Damit darf der TuS tatsächlich noch von der Landesliga-Rückkehr träumen, auch wenn die Chancen äußerst gering sind. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz und den FC Aschheim bei nur noch drei ausstehenden Partien.
Miesbach verpasst mit der Pleite den nächsten Matchball zum direkten Klassenerhalt. Immerhin haben die Gäste noch etwas Vorsprung auf die Abstiegsrelegationszone und ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand.
TuS Holzkirchen – SV Miesbach 2:1
TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Michael Schlicher (72. Vincent Erlacher), Bastian Feldbrach, Bastian Eckl (59. Emil Albrecht), Fabio Sabbagh, Tobias Bebber (60. Stefan Hofinger), Elias Schnier (85. Gjon Rasi), Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt
SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Jonas Matschiner (76. Michael Probst), Felix Scherer, Benedikt Gerr, Robert Mündl (67. Tobias Veit), Sean Erten (66. Gian Luca Morena), Fabian Bauer, Ricardo Pindado (89. Niklas Städter), Drilon Shukaj (86. Enrique Pindado), Florian Haas - Trainer: Hans-Werner Grünwald
Tore: 0:1 Sean Erten (24.), 1:1 Gilbert Francois Diep (34.), 2:1 Andreas Bauer (83.)
Fußballherz was willst du mehr... Die Zuseher in Aschau am Inn kamen am Mittwochabend definitiv voll auf ihre Kosten. Der SV und die Gäste vom SV Saaldorf lieferten sich im Nachholspiel des 18. Spieltags einen wahnsinnigen Sieben-Tore-Thriller mit einer irren Schlussphase. Doch von vorne:
Die Hausherren legten einen Blitzstart hin. Johann Baptist Asanger markierte nach nicht einmal vier gespielten Minuten die frühe Führung. Felix Großschädl besorgte knapp 20 Minuten später den Ausgleich für den SVS. Aschau am Inn durfte dank Christoph Scheitzeneder dennoch mit einer Pausenführung in die Kabine gehen.
Im zweiten Durchgang mussten die Fans vor Ort erst einmal auf den nächsten Treffer warten. Baptist Asanger schnürte nach 71 Minuten seinen persönlichen Doppelpack und sorgte damit für die vermeintliche Vorentscheidung.
Die Gäste gaben allerdings trotz des Zwei-Tore-Rückstandes nicht auf und legten eine Aufholjagd hin. Der eingewechselte Lukas Kletzl und erneut Großschädl egalisierten die Aschauer Führung mit einem Doppelschlag in der Schlussphase.
Doch damit noch immer nicht genug. Die Gastgeber zeigten sich nicht geschockt. Im Gegenteil: Birol Karatepe sorgte tief in der Nachspielzeit dafür, dass die Saaldorfer Aufholjagd am Ende doch nicht von Erfolg gekrönt wurde.
Aschau am Inn entschied das Kellerduell schlussendlich für sich. Der ehemalige Tabellenletzte bleibt zum vierten Mal in Folge ohne Niederlage, überholt den Gegner aus Saaldorf und springt sogar aus der Abstiegsrelegationszone raus. Saaldorf rutscht dagegen auf einen Relegationsplatz ab.
SV Aschau am Inn – SV Saaldorf 4:3
SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Birol Karatepe, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis (82. Daniel Neumeier), Thomas Deißenböck, Lukas Huber (61. Jan Vetter), Daniel Steinhauer, Yves Koreck, Bastian Grahovac (85. Luciano Liqui Liqui), Christoph Scheitzeneder (75. Erhan Yazici) - Spielertrainer: Thomas Deißenböck
SV Saaldorf : Thomas Kern, Felix Großschädl, Alexander Deyl (68. Jonas Pöllner), Bernhard Helminger, Robert Deyl (68. Lukas Kletzl), Marco Hofmann, Maximilian Huber, Paul König, Robert Hafner, Michael Schreyer, Sebastian Hafner (57. Markus Rehrl) - Trainer: Josef Rehrl
Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München)
Tore: 1:0 Johannes Baptist Asanger (4.), 1:1 Felix Großschädl (23.), 2:1 Christoph Scheitzeneder (40.), 3:1 Johannes Baptist Asanger (71.), 3:2 Lukas Kletzl (83.), 3:3 Felix Großschädl (87.), 4:3 Birol Karatepe (90.+5)