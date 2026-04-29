BZL Ost: Last-Minute-Wahnsinn in Aschau - Holzkirchen gewinnt Derby 18. und 19. Spieltag im Live Ticker von Alexander Nikel · Heute, 22:22 Uhr · 0 Leser

Aschau am Inn siegte im Kellerduell in letzter Sekunde. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Viele Augen werden am Mittwochabend mit Sicherheit gespannt auf die Nachholspiele der Bezirksliga Ost geblickt haben. Der TuS Holzkirchen entschied das Derby gegen den SV Miesbach für sich. Im Anschluss stand das Kellerduell zwischen dem SV Aschau am Inn und dem SV Saaldorf an - mit einem irren Finish.

Nachholspiel des 19. Spieltags der Bezirksliga Ost am Mittwoch:

Im frühen Nachholspiel der Bezirksliga Ost standen sich der TuS Holzkirchen und der SV Miesbach im Derby gegenüber. Für beide Teams geht es bis zum Saisonende in wenigen Wochen noch um viel.

Am Ende entschied der Turn- und Sportverein das Lokalduell knapp und spät für sich. Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus. Der Ex-Holzkirchner Sean Erten brachte den SVM nach 24 Minuten in Führung. Doch nur zehn Minuten später glich Torjäger Gilbert Diep auf der Gegenseite schon wieder auf. Insgesamt bewegte sich die Partie auf einem eher durchschnittlichen Niveau. Die Gastgeber waren besser, die Gäste kamen in der zweiten Hälfte dennoch immer wieder gefährlich vor das Heimteam. In der Schlussphase hatte Holzkirchen dann ebenfalls aussichtsreiche Möglichkeiten und nutze eine davon. Andreas Bauer erzielte nach 83 Zeigerumdrehungen den goldenen Treffer.

Damit darf der TuS tatsächlich noch von der Landesliga-Rückkehr träumen, auch wenn die Chancen äußerst gering sind. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz und den FC Aschheim bei nur noch drei ausstehenden Partien. Miesbach verpasst mit der Pleite den nächsten Matchball zum direkten Klassenerhalt. Immerhin haben die Gäste noch etwas Vorsprung auf die Abstiegsrelegationszone und ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand. TuS Holzkirchen – SV Miesbach 2:1

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Michael Schlicher (72. Vincent Erlacher), Bastian Feldbrach, Bastian Eckl (59. Emil Albrecht), Fabio Sabbagh, Tobias Bebber (60. Stefan Hofinger), Elias Schnier (85. Gjon Rasi), Gilbert Francois Diep - Trainer: Orhan Akkurt

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Jonas Matschiner (76. Michael Probst), Felix Scherer, Benedikt Gerr, Robert Mündl (67. Tobias Veit), Sean Erten (66. Gian Luca Morena), Fabian Bauer, Ricardo Pindado (89. Niklas Städter), Drilon Shukaj (86. Enrique Pindado), Florian Haas - Trainer: Hans-Werner Grünwald

Tore: 0:1 Sean Erten (24.), 1:1 Gilbert Francois Diep (34.), 2:1 Andreas Bauer (83.) Nachholspiel des 18. Spieltags der Bezirksliga Ost am Mittwoch: