BZL Ost: Kastl und Moosinning mit Kantersiegen - Pleite für SB DJK 16. Spieltag der Bezirksliga Ost

Jeweils sechs Treffer erzielten der FC Moosninning und der TSV Kastl am Samstag in der Bezirksliga Ost. Rosenheim verlor das Kellerduell gegen Ostermünchen und verliert immer mehr an Boden.